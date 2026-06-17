SAD osigurao 500 milijuna dolara startupu za razvoj novih materijala za čipove

SandboxAQ razvija novi mode l umjetne inteligencije koja bi trebala rješavati probleme u fizičkom svijetu. Pri 'obuci' neće koristiti pisani jezik l judi ni kompjutorske kodove već rezultate eksperimenata u stvarnom svijetu i podatke bazirane na fizici za kreiranje modela koji pomažu znanstvenicima u rješavanju problema.

Kabinet predsjednika Donalda Trumpa odobrio je novac za istraživanje na temelju Zakona o čipovima koji je omogućio ulaganje 150 milijuna dolara u nove alate za proizvodnju čipova i dvije milijarde dolara u kvantno računalstvo.

Kompanija je do sada koristila takve modele u biotehnologiji i senzorima za kvantnu navigaciju koji bi trebali zamijeniti sustave za globalno pozicioniranje, a sada ih namjeravaju iskušati i u razvoju kemikalija i materijala za proizvodnju čipova.

Uz 500 milijuna dolara potpore ministarstva trgovine, SandboxAQ će nastojati razviti nove materijale koji bi trebali riješiti probleme američkih proizvođača čipova u nabavi. Američke kompanije često ovise o osjetljivim nabavnim lancima u inozemstvu ili pak muku muče s nestašicama i tijesnom opskrbom.

Prema ugovoru SandboxAQ bi trebao osmisliti zamjenu za perfluorirane alkilne sulfonate (PFAS), tvari poznate i pod nazivom 'vječne kemikalije', koji se primjenjuju u proizvodnji čipova. Alternativa bi bilo poboljšanje njihovih trenutnih verzija.

Zadaća im je i razviti katalizatore za kemijske reakcije u proizvodnji čipove, te nove trajne magnete i baterije za opremu za proizvodnju čipova u kojima se neće upotrebljavati rijetki zemni minerali iz Kine i drugih inozemnih izvora.

Ministarstvo trgovine preuzet će u okviru sporazuma manjinski udio u SandboxAQ-u, kazali su neimenovani dužnosnici iz kompanije i ministarstva. Izvršni direktor SandboxAQ-a Jack Hidary odbio je otkriti koliki je udio države, no za Reuters je rekao da ministarstvu ne donosi glasačka prava ni mjesto u upravnom odboru.