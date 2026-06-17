Je li OpenAI u silaznoj putanji? Podaci ukazuju na nezgodan trend

ChatGPT-ov udio još je početkom ove godine navodno bio veći od 50 posto. Sad je na 46,4 posto .

OpenAI navodno više ne dominira tržištem pomoćnika temeljenih na umjetnoj inteligenciji. Izvješće Sensor Towera kaže kako, iako jeChatGPT i dalje vodeći proizvod, više ne drži većinu korisnika.

Razlika se možda ne čini velikom, ali tijekom 2023. godine izgledalo je kako će ChatGPT postati generički zaštitni znak za kategoriju koju je pomogao stvoriti, slično kao Google za tražilice weba.



U ožujku je OpenAI sklopio dogovor s Pentagonom u vrijeme kada se njegov glavni konkurent, Anthropic, glasno i javno svađao s tom institucijom zbog korištenja autonomnih robota ubojica i masovnog nadzora umjetne inteligencije. To je odbilo pojedine korisnike.



Osnovana je organizacija QuitGPT koja je okupljala nezadovoljnike, nazivajući se 'kampanjom naroda, za narod'. Navodno se bojkotu priključilo četiri milijuna ljudi.



Anthropic je publicitet iskoristio i za povećanje broja poslovnih korisnika, što je natjeralo OpenAI na promjenu strategije, što je uključivalo ukidanje aplikacije za generiranje videa Sore i uvođenje oglasa, između ostalog.



Tržišni udio Anthropicovog Claudea, prema istom izvješću, iznosi 10,3 posto, što mu je donijelo treće mjesto, iza Googleovog Geminija s 27,7 posto.



Međutim, ranija analiza izvješća Sensor Towera ukazala su na to kako je Claudeov tempo rasta aktivnih korisnika iz godine u godinu apsolutno nadmašio OpenAI, sa 640 posto za Claude i samo 62 posto za ChatGPT.



Grok tvrtke SpaceX svrstan je u kategoriju ostalih, uz Perplexity, MetaAI i DeepSeek, koji se zajedno mogu pohvaliti s pet posto tržišnog udjela, piše Gizmodo.

