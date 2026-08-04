Googleov AI agent sad može preuzeti Chrome i samostalno obavljati zadaće

Nakon što se prijavite u Chrome, Spark može koristiti vaše prijavljene korisničke račune i spremljene lozinke za obavljanje web zadataka poput istraživanja opcija letova i pokretanja procesa rezervacije, kao i zakazivanja pregleda stanova.

Iz Googlea su ukazali na sigurnosne značajke za one koji su oprezni s davanjem lozinki i podataka za prijavu AI asistentu.

Tvrde kako postoje alati za zaštitu od ubrizgavanja upita koji bi mogli prisiliti asistenta na neželjene radnje, poput pokretanja financijskih transakcija ili krađe osjetljivih podataka.

Nisu pružili konkretne pojedinosti o ovim sigurnosnim alatima, osim što je rekli kako 'ulažu u slojevitu obranu koja uključuje i determinističku i probabilističku obranu kako bi napadačima otežala i poskupila nanošenje štete'.

Osim toga, Spark ne bi trebao samostalno dovršavati plaćanja, već će ih vratiti korisniku na pregled i dovršetak kupnje.

Novu značajku trenutno uvode u Sjedinjenim Državama, s planom proširenja na više regija u budućnosti. Omogućili su pristup Sparku pretplatnicima Google AI Pro u preko 160 država. AI asistenta također je moguće integrirati s Googleovim aplikacijama iz Workspacea, piše Engadget.