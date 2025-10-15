Novi udarac za popularne e-trgovine: Za ove proizvode uvodi se digitalna putovnica

Vijeće Europske unije odobrilo je nova pravila za regulaciju sigurnosti igračaka - uvođenje digitalne putovnice za bolje praćenje igračaka koje se prodaju putem interneta i zabranu kemijskih tvari štetnih za djecu

Zviždaljka kupljena od kineskog globalnog trgovca koja može dovesti djecu u opasnost od gušenja i davljenja zbog dugog užeta, sluz koja sadrži bor, koja može oštetiti reproduktivni sustav, i magnetske igračke koje riskiraju gutanje samo su neki primjeri proizvoda koje je Toy Industries of Europe procijenila u svojoj studiji o sigurnosnim pravilima EU-a. Toy Industries of Europe, europsko udruženje koje predstavlja vodeće proizvođače igračaka, kaže da je kupilo preko 100 igračaka bez robne marke na platformama kao što su AliExpress, Amazon Marketplace, Shein i Temu te je utvrdilo da 80 posto igračaka nije ispunjavalo sigurnosne propise EU-a, piše Euronews. Kako bi se riješio ovaj problem, prema novim pravilima, sve igračke zahtijevat će digitalnu putovnicu proizvoda, što će potrošačima i regulatorima omogućiti provjeru usklađenosti svake igračke sa zakonima EU-a. Uvoznici će morati pokazati digitalne putovnice proizvoda na granicama EU-a, uključujući i igračke koje se prodaju putem interneta. Novi IT sustav provjeravat će sve digitalne putovnice za proizvode na vanjskim granicama EU-a i identificirati pošiljke koje zahtijevaju detaljne carinske kontrole.

Europski parlament to mora odobriti prije nego što promjene stupe na snagu, a nova pravila će se u potpunosti primjenjivati ​​nakon prijelaznog razdoblja od 4,5 godina kako bi se industriji dalo vremena da se prilagodi novim zahtjevima. 'Ovo će pojednostaviti djelovanje protiv nesigurnih igračaka u EU i osigurati da svi proizvođači igračaka mogu ravnopravno i pošteno konkurirati', poručili su iz Vijeća. Izloženost kemikalijama Razne studije pokazale su da mnoge igračke kupljene izvan Europe, uglavnom putem online platformi, ne zadovoljavaju sigurnosne standarde EU. Temu je dugo bio pod istragom zbog kršenja europskih pravila. U srpnju ove godine Europska komisija utvrdila je da je platforma za e-trgovinu prekršila Zakon o digitalnim uslugama (DSA) jer nije pravilno procijenila rizike ilegalnih proizvoda koji se prodaju na njezinoj web stranici. Nova uredba također proširuje zabranu kancerogenih, mutagenih i reproduktivno toksičnih kemikalija u igračkama kako bi uključila i druge opasne tvari poput endokrinih disruptora. Endokrini disruptori su kemikalije koje ometaju redovitu hormonsku aktivnost u tijelu, poput bisfenola i ftalata. Izloženost njima može biti opasna čak i u vrlo niskim dozama i može imati posljedice kasnije u životu. Budući da se endokrini sustavi i mozak djece još uvijek razvijaju, ona su posebno osjetljiva na tvari koje utječu na njihov rast.