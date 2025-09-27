AirPods Pro 3 na testu: Poznat dizajn i dobrodošle promjene

Novi model popularnih Appleovih slušalica donosi paletu očekivanih prepravki uz nekoliko lijepih iznenađenja

U posljednje dvije godine, koliko sam proveo uz AirPods Pro 2, niti jednom nije mi palo na pamet nadograditi ih, no kako stvari stoje, nakon nedavne Appleove prezentacije, promjene dolaze htjeli ih mi ili ne. Ono što hoću reći je da ako ste vlasnik Appleovih mobilnih uređaja, vrlo vjerojatno koristite AirPodse i, osim ako su pokvarene, vjerojatno ih ne planirate mijenjati.

Popularne slušalice prošle su kroz brojne iteracije, no izgled koji ih je činio posebnima ostao je više-manje nepromijenjen. Dizajn AirPodsa iz kojih viri plastična stabljika s vremenom se pretvorio u ikonu tog brenda.

Dizajn i prvi dojmovi Mislim, budimo realni: Apple je poznat kao kompanija koja jako rijetko mijenja dizajn svojih proizvoda te nadogradnje uglavnom svodi na 'sigurne' korake naprijed. Uz ovo na umu, reći ću da su na najnovijim AirPodsima Pro 3 još jednom odradili posao koji će cijeniti uglavnom korisnici njihovih uređaja. I da, ako mi stavite AirPods Pro 2 i AirPods Pro 3 jedne pokraj drugih, iz daljine bih rekao da je riječ o istom modelu. No da je to tako, ovaj članak bi bio puno kraći.

Naime ima tu malih promjena koje zaokružuju nadogradnju, a koje ne bismo smjeli zanemariti. Što se prvih dojmova tiče, nove bežične slušalice dolaze u malo većoj kutiji s punjačem te se otvaraju isto kao i prošli model. Nastavci koji se montiraju na njih imaju više opcija: umjesto tri veličine sada imamo pet, s time da je njihova stabiljka na sredini ispunjena pjenom te pomaže pri stabiliziranju u uhu, kao i izolaciji zvuka.

Tim rečeno, ako su vam AirPods Pro 2 stalno ispadale tijekom treninga ili svakodnevnog korištenja, ovaj model vjerojatno neće. Što se izgleda tijekom korištenja tiče, AirPods Pro 3 zbog manje promjene profila više strše, makar to ne utječe na kakvoću zvuka ili korisničko iskustvo.

Promjene su tu, ali... Razlike u dizajnu su suptilne, ali bitne. Makar je u srži riječ o praktički istom modelu, oblik kućišta je zakrivljeniji te je napravljen tako da manje smeta u uhu. Što se zvuka tiče, on je u načelu bolji. Driver koji je malo istaknutiji prema uhu dolazi s poboljšanom softverskom podrškom, što jako lijepo komplimentira prilagodljivoj prirodi slušalica, ovisno o vanjskoj buci i vrsti reproduciranog zvuka. ANC, koji je kod nove generacije 'dvostruko učinkovitiji nego u prošloj', i dalje je iznimno učinkovit te radi jako dobro, izbacujući glasne vanjske zvukove neovisno o njihovoj blizini. Još jedna stvar koja me oduševila je transparentan način reprodukcije zvuka: glas mi je zvučao puno prirodnije i sve što sam čuo oko sebe bilo je jasnije i prirodnije. Ovo, doduše, nije toliko očito iz prve, no kad sam u uho stavio AirPods Pro 2 i nakon toga usporedio s AirPods Pro 3, razlika je bila ogromna.

Kako zvuče? AirPods Pro 3 donose izraženiji bas i čišće srednjotonce uz osjetno širi soundstage, stvarajući udobniji zvučni profil koji, makar odgovara mojim glazbenim preferencijama, na koncu malo više stremi 'boljem' nego 'dramatično boljem'. Pozivi zvuče iznimno dobro, neovisno o količini buke, a zvuk je bistar i razgovijetan za obje strane u razgovoru. Također, na pozive i notifikacije može se, kao i kod prošlog modela, odgovarati kimanjem glavom, što na prvi pogled možda zvuči kao nepotrebno pretjerivanje, no zapravo je u praksi puno korisnije nego što se čini. Slušalice se, kao i prošli model, jednostavno prebacuju među Appleovim uređajima, tabletima, laptopima ili smartfonima. Što se kompatibilnosti tiče, AirPodsi Pro 3 radit će i na Androidu, no neke njihove naprednije značajke neće funkcionirati. Baterija AirPods Pro 3 mogu izdržati osam sati neprekidne reprodukcije glazbe uz aktivan ANC prije vraćanja u kutijicu, a ona nudi deset sati manje punjenja u odnosu na prošli model. Ovo možda zvuči kao korak nazad, no s obzirom na pojačanu bateriju, sveukupno vrijeme korištenja prije spajanja kutijice na punjač iznosi 24 sata. Ovo znači da, uz tri sata upotrebe dnevno, slušalice u kutijici stavljam na punjač svakih osam dana. Kućište također dolazi s poboljšanim bluetooth čipom, a on zbog povećanog dometa signala olakšava precizno pronalaženje uz pomoć značajke Find My.

Sport, fitnes i zdravlje Slušalice dolaze s poboljšanom zaštitom u vidu certifikata IP57, a on kutijicu i slušalice štiti od prašine i zapljuskivanja vodom, što smanjuje brigu oko potencijalne štete koju mogu nanijeti kiša ili znoj. I ne – i dalje ne možete plivati s njima u ušima. Što se opcija za fitnes tiče, dolaze s ugrađenim senzorom za mjerenje otkucaja srca. Ovo u paru s Apple Watchem daje još preciznije očitanje te, u kombinaciji s aktivnim AI coachingom, omogućuje dodatnu funkcionalnost i pomoć tijekom sportskih ili rekreativnih aktivnosti. Ipak, jedna od značajki koje dolaze s novim modelom – mogućnost simultanog prevođenja ugrađenog u same slušalice – prema svemu sudeći neće tako skoro stići u EU.