LG: U središtu tehnološkog napretka je čovjek i pitanje kako mu olakšati svakodnevnicu

Tehnološki napredak omogućio je da uređaji postanu brži, jednostavniji i pravi partneri u domu. LG-jevi proizvodi pritom slijede filozofiju prema kojoj inovacija nije sama sebi svrha. U središtu tehnološkog napretka nalazi se čovjek i pitanje kako mu olakšati svakodnevicu.

Pametni uređaji koji olakšavaju svakodnevicu

LG je od perilica, hladnjaka i klima-uređaja stvorio inteligentne asistente u domu. LG-jeva kućanska tehnologija rasterećuje korisnike i automatizira svakodnevne zadatke. LG WashTower koristi umjetnu inteligenciju kako bi prepoznao vrstu tkanine i automatski prilagodio način pranja i sušenja. Hladnjaci koriste preciznu kontrolu vlage i antibakterijske filtre kako bi hrana ostala svježa dulje nego u klasičnim hladnjacima, dok klima-uređaji automatski prilagođavaju temperaturu i smjer puhanja ovisno o uvjetima u prostoru i prisutnosti ljudi.

„U LG-ju smo napravili istraživanje o količini vremena koju ljudi provode u kuhinji i iznenadio nas je podatak da je ono ostalo gotovo isto kao i prije 40 godina. LG-jeva kućanska tehnologija želi pojednostaviti i ubrzati procese, kako bi tehnologija obavljala kućanske poslove umjesto nas, a korisnici se mogli posvetiti stvarima koje su im zaista bitne“, rekla je Ivona Lučić, voditeljica marketinga u LG Hrvatska.