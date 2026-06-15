LG: U središtu tehnološkog napretka je čovjek i pitanje kako mu olakšati svakodnevnicu

Kuhinja iz 2026. godine prije dvadeset godina činila bi se znanstvenom fantastikom. Još 2006. godine nije bilo zamislivo da ćemo danas moći uključiti pećnicu s daljine ili koristiti indukcijsku ploču na kojoj se dvije zone mogu spojiti u jednu
Tehnološki napredak omogućio je da uređaji postanu brži, jednostavniji i pravi partneri u domu. LG-jevi proizvodi pritom slijede filozofiju prema kojoj inovacija nije sama sebi svrha. U središtu tehnološkog napretka nalazi se čovjek i pitanje kako mu olakšati svakodnevicu.
Pametni uređaji koji olakšavaju svakodnevicu
LG je od perilica, hladnjaka i klima-uređaja stvorio inteligentne asistente u domu. LG-jeva kućanska tehnologija rasterećuje korisnike i automatizira svakodnevne zadatke. LG WashTower koristi umjetnu inteligenciju kako bi prepoznao vrstu tkanine i automatski prilagodio način pranja i sušenja. Hladnjaci koriste preciznu kontrolu vlage i antibakterijske filtre kako bi hrana ostala svježa dulje nego u klasičnim hladnjacima, dok klima-uređaji automatski prilagođavaju temperaturu i smjer puhanja ovisno o uvjetima u prostoru i prisutnosti ljudi.
„U LG-ju smo napravili istraživanje o količini vremena koju ljudi provode u kuhinji i iznenadio nas je podatak da je ono ostalo gotovo isto kao i prije 40 godina. LG-jeva kućanska tehnologija želi pojednostaviti i ubrzati procese, kako bi tehnologija obavljala kućanske poslove umjesto nas, a korisnici se mogli posvetiti stvarima koje su im zaista bitne“, rekla je Ivona Lučić, voditeljica marketinga u LG Hrvatska.
ThinQ: Kada dom postane povezan
U povezivanju uređaja najvažniji alat danas je LG ThinQ. LG je među prvima integrirao umjetnu inteligenciju, kućanske uređaje i IoT ekosustav u jednu cjelinu.
Danas korisnici putem jedne aplikacije mogu uključiti klimu prije dolaska kući, provjeriti stanje pećnice iz druge prostorije ili pratiti potrošnju energije svih uređaja. Ideja više nije samo imati „pametan” uređaj, nego stvoriti dom koji se prilagođava navikama korisnika i pojednostavljuje svakodnevni život.
OLED koji je promijenio televizore
LG je istodobno razvio vrhunsku tehnologiju i pronašao način da ona ne dominira prostorom. Vrhunac inovacija stigao je s modelom LG SIGNATURE OLED R, prvim televizorom na svijetu čiji se ekran mogao uvući u bazu i nestati kada se ne koristi.
„U vremenu kada su ljudi sve umorniji od stalne prisutnosti ekrana, napravili smo vrhunski ekran koji ne odvlači pažnju, a imamo i modele koji se tijekom nekorištenja mogu pretvoriti u okvir za omiljenu sliku ili fotografiju“, dodaje Lučić.
LG-jeva OLED tehnologija donijela je masovnom tržištu savršenu crnu boju, nevjerojatne kontraste i kvalitetu slike kakva dotad nije bila moguća. LG je OLED pretvorio i u dizajnerski element doma – ultra tanki „Wallpaper TV” modeli izgledali su više poput umjetničkih instalacija nego klasičnih televizora.
Tehnologija koja se prilagođava čovjeku
Dok se posljednjih godina često govori o digitalnom umoru i prezasićenosti ekranima, razvoj LG-jevih uređaja pokazuje drugačiji pristup tehnologiji – onaj u kojem inovacija nije sama sebi svrha.
Od OLED televizora koji nestaju kada ih ne koristimo do kućanskih uređaja koji samostalno optimiziraju svoj rad, cilj modernih tehnologija sve više postaje jednostavniji i ugodniji život korisnika.
LG ove godine slavi 20 godina poslovanja u Hrvatskoj, a upravo su njihovi uređaji pokazali kako tehnologija može biti gotovo neprimjetna u svojoj korisnosti.