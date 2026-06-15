Je li moguće 'pomladiti' oštećene ljudske stanice? Ova tvrtka testira novu terapiju

Riječ je o terapiji ER-100, koja je ušla u prvu fazu kliničkih ispitivanja i za sada se ne koristi za usporavanje starenja zdravih ljudi, nego za liječenje ozbiljnih bolesti vidnog živca koje mogu dovesti do gubitka vida. Ako se terapija pokaže sigurnom i učinkovitom, mogla bi predstavljati važan korak u području regenerativne medicine i biologije starenja.

Američka biotehnološka tvrtka Life Biosciences objavila je da je prvi pacijent primio eksperimentalnu terapiju osmišljenu za djelomično 'resetiranje' biološke dobi stanica.

Kako terapija djeluje?

Terapija koristi tri proteina poznata kao OSK faktori - Oct4, Sox2 i Klf4. Oni djeluju na epigenetsku razinu stanice, odnosno na sustav koji određuje koji su geni aktivni, a koji isključeni. Tijekom života epigenetske promjene nastaju zbog starenja, bolesti, ozljeda i okolišnih čimbenika poput pušenja ili izloženosti toksinima.

Znanstvenici vjeruju da upravo nakupljanje takvih promjena pridonosi postupnom slabljenju funkcije tkiva i organa. Naime, cilj terapije nije promijeniti sam DNK, već djelomično vratiti stanice u mlađe i funkcionalnije stanje.

Nobelom nagrađena znanost

Pristup se temelji na istraživanjima japanskog znanstvenika Shinye Yamanake i britanskog biologa Johna B. Gurdona, a oni su 2012. godine dobili Nobelovu nagradu za fiziologiju i medicinu za otkriće da se zrele stanice mogu reprogramirati u matične stanice.

Od tada istraživači pokušavaju pronaći način da se isti mehanizam koristi bez potpunog gubitka identiteta stanice, odnosno da se postigne djelomično pomlađivanje umjesto potpunog resetiranja.

Prvo kliničko ispitivanje uključuje pacijente s dva ozbiljna očna poremećaja, a to su primarni glaukom otvorenog kuta i nearteritična prednja ishemična optička neuropatija. Kod oba stanja dolazi do oštećenja vidnog živca i postupnog ili naglog gubitka vida.

Znanstvenici žele utvrditi može li djelomično epigenetsko resetiranje pomoći obnovi funkcije oštećenih stanica i usporiti napredovanje bolesti.

Oprez unatoč velikim očekivanjima

Iako su rezultati na životinjama bili ohrabrujući, stručnjaci upozoravaju da je riječ tek o početku kliničkog razvoja. Prva faza ispitivanja prvenstveno služi za procjenu sigurnosti terapije, a ne za dokazivanje njezine učinkovitosti, pa bi put do eventualnog odobrenja mogao trajati godinama.

Posebna pažnja posvećena je mogućim nuspojavama jer manipulacija genetskim i epigenetskim procesima nosi rizik od neželjenih promjena u stanicama.

Novo područje biomedicinske utrke

Life Biosciences nije jedina tvrtka koja istražuje mogućnosti epigenetskog pomlađivanja. Američki startup Retro Biosciences, koji financijski podupire Sam Altman, razvija terapije usmjerene na produljenje zdravog životnog vijeka, a slična istraživanja provodi i britanska tvrtka Shift Bioscience.

Posljednjih godina ulaganja u područje dugovječnosti značajno rastu, a brojni znanstvenici sve više promatraju starenje kao biološki proces koji bi se mogao djelomično usporiti ili modificirati.

Za sada nema dokaza da je moguće zaustaviti ili preokrenuti ljudsko starenje u cjelini te se trenutno ispituje mogućnost obnove funkcije pojedinih stanica i tkiva pogođenih bolešću ili starošću.

Uspjeh ovog ispitivanja ne bi značio 'eliksir mladosti', ali bi mogao otvoriti vrata novoj generaciji terapija koje bi liječile bolesti povezane sa starenjem i produžile razdoblje zdravog života. Zato znanstvena zajednica prvo kliničko testiranje terapije ER-100 smatra važnim trenutkom za područje regenerativne medicine, iako će na konačne odgovore trebati pričekati još nekoliko godina, piše Euronews.