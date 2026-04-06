40 minuta tišine: Astronauti misije Artemis II ostat će bez ikakvog kontakta sa Zemljom

Misija Artemis II trebala bi biti na suprotnoj strani Mjeseca u utorak poslije ponoći po hrvatskom vremenu, kada će otputovati dalje u svemir nego itko ikada prije. Cilj misije je orbitirati oko Mjeseca i kružiti oko njegove 'tamne' strane, koja je trajno okrenuta od Zemlje. Prelet Mjeseca dogodit će se u razdoblju od šest sati kada su Sunce, Mjesec i letjelica Orion poravnati. Posadi će to pružiti pogled na Mjesec koji se ne može vidjeti sa Zemlje

Dok se astronauti misije Artemis II približavaju najudaljenijoj točki od Zemlje koju je čovjek ikada dosegnuo, pred njima je trenutak koji nadilazi tehnološki napredak i ulazi u gotovo egzistencijalno iskustvo – potpuna tišina. U utorak oko 00:47 sati po hrvatskom vremenu, kada letjelica Orion prođe iza Mjeseca, komunikacija sa Zemljom bit će u potpunosti prekinuta. Sama masa Mjeseca blokirat će sve radijske i laserske signale, a četvero astronauta ostat će bez ikakvog kontakta s kontrolom leta u Houstonu. Kretanje Oriona u svemir može se pratiti na stranici nasa.gov/trackartemis. Taj prekid trajat će oko 40 minuta. U tom razdoblju, daleko od svakog poznatog oblika života, posada će biti prepuštena isključivo sebi – svojim mislima, osjećajima i prizoru svemira koji se proteže u beskraj.

Pilot misije Victor Glover poručio je kako se nada da će ljudi na Zemlji taj trenutak doživjeti zajedno s njima. 'Kad budemo iza Mjeseca, bez ikakvog kontakta, neka to bude prilika… Molite, nadajte se i pošaljite nam dobre misli kako bismo se ponovno javili', rekao je. Sličnu tišinu doživjeli su i astronauti programa Apollo prije više od pola stoljeća. Najpoznatiji primjer je Michael Collins, koji je tijekom misije Apollo 11 ostao sam u komandnom modulu dok su Neil Armstrong i Buzz Aldrin hodali površinom Mjeseca. Dok je kružio iznad njegove tamne strane, Collins je gotovo 48 minuta bio potpuno odsječen od komunikacije. Kasnije je to iskustvo opisao kao izolaciju od 'svakog poznatog oblika života', ali ne i kao zastrašujuće – naprotiv, govorio je o neobičnom miru koji dolazi s potpunom tišinom. Dok će astronauti možda u tišini pronaći fokus i mir, na Zemlji će tih 40 minuta biti ispunjeno napetošću. U postaji Goonhilly Earth Station u Engleskoj inženjeri će pratiti letjelicu sve dok signal ne nestane. Nakon toga preostaje samo čekanje. 'Bit ćemo pomalo nervozni kad nestanu iza Mjeseca, ali i presretni kad ih ponovno 'uhvatimo' – jer to znači da su svi dobro', kaže tehnički direktor postaje Matt Cosby. Ovakvi prekidi komunikacije mogli bi u budućnosti postati stvar prošlosti. S planovima za dugotrajniju prisutnost čovjeka na Mjesecu, kontinuirana komunikacija postaje ključna. Europska svemirska agencija već razvija projekt Moonlight, koji predviđa mrežu satelita u orbiti Mjeseca kako bi se omogućila stalna veza, čak i na njegovoj udaljenoj strani. Za same astronaute, tih 40 minuta neće biti samo tehnički izazov, nego i rijetka prilika. Bez komunikacije i vanjskih uputa, moći će se u potpunosti posvetiti promatranju Mjeseca, fotografiranju i proučavanju njegove površine.

Astronauti Artemisa proučavat će površinu Mjeseca uglavnom očima Astronauti će ponovno obletjeti Mjesec koristeći najosnovniji instrument za njegovo proučavanje - vlastite oči. Unatoč tehnološkom napretku od misija Apollo, NASA se i dalje oslanja na vid svojih astronauta kako bi saznala više o Mjesecu. 'Ljudsko oko je u osnovi najbolja kamera koja je ikada postojala ili će postojati', izjavila je za AFP Kelsey Young, glavna znanstvenica misije Artemis 2. 'Broj receptora u ljudskom oku daleko nadmašuje ono što kamera može postići.' Iako su moderne kamere u nekim aspektima superiornije, 'ljudsko oko je izuzetno dobro u prepoznavanju boja, konteksta, kao i u fotometrijskim opažanjima', rekla je Young. Ljudi mogu razumjeti kako osvjetljenje mijenja detalje površine – primjerice, kako koso svjetlo otkriva teksturu, ali smanjuje vidljivost boja. U tren oka čovjek može otkriti suptilnu promjenu boje i shvatiti kako svjetlost mijenja konture krajolika, što su znanstveno korisni detalji koje je teško sa sigurnošću utvrditi iz fotografija ili videozapisa. Glover, koji pilotira letjelicom Orion, izjavio je prije ovotjednog polijetanja da su oči 'magičan instrument'.

