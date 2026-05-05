Vedran Ćorluka stekao trenersku UEFA PRO diplomu

Ćorluka je imao završnu provjeru na UEFA PRO edukaciji dvanaeste generacije s temom “Metodologija i struktura trenažnog procesa tijekom jednog mikro-ciklusa na okupljanju reprezentacije” i položio s odličnom ocjenom, prenosi službena stranica HNS-a.

Komisija u sastavu Boris Kubla, Zdravko Marić, Damir Jagačić i Rajko Magić bila je izuzetno zadovoljna prezentiranim materijalima i Ćorlukinom obranom, a Vedranu je poslije poželjela i puno sreće na predstojećem Svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u.