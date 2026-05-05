Vedran Ćorluka stekao trenersku UEFA PRO diplomu

Vedran Ćorluka, pomoćnik izbornika Vatrenih, Zlatka Dalića, stekao je trenersku UEFA PRO diplomu na Akademiji Hrvatskog nogometnog saveza.
Ćorluka je imao završnu provjeru na UEFA PRO edukaciji dvanaeste generacije s temom “Metodologija i struktura trenažnog procesa tijekom jednog mikro-ciklusa na okupljanju reprezentacije” i položio s odličnom ocjenom, prenosi službena stranica HNS-a.
Komisija u sastavu Boris Kubla, Zdravko Marić, Damir Jagačić i Rajko Magić bila je izuzetno zadovoljna prezentiranim materijalima i Ćorlukinom obranom, a Vedranu je poslije poželjela i puno sreće na predstojećem Svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u.