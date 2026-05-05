AKADEMSKI USPJEH

Vedran Ćorluka stekao trenersku UEFA PRO diplomu

N.M.

05.05.2026 u 11:13

Vedran Ćorluka
Vedran Ćorluka Izvor: Pixsell / Autor: Marty Jean-Louis/Sipa USA/PIXSEL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Vedran Ćorluka, pomoćnik izbornika Vatrenih, Zlatka Dalića, stekao je trenersku UEFA PRO diplomu na Akademiji Hrvatskog nogometnog saveza.

Ćorluka je imao završnu provjeru na UEFA PRO edukaciji dvanaeste generacije s temom “Metodologija i struktura trenažnog procesa tijekom jednog mikro-ciklusa na okupljanju reprezentacije” i položio s odličnom ocjenom, prenosi službena stranica HNS-a.

vezane vijesti

Komisija u sastavu Boris Kubla, Zdravko Marić, Damir Jagačić i Rajko Magić bila je izuzetno zadovoljna prezentiranim materijalima i Ćorlukinom obranom, a Vedranu je poslije poželjela i puno sreće na predstojećem Svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NEOČEKIVANO

NEOČEKIVANO

Lokomotiva prodala talentiranog beka u Serie A
kalkulacije

kalkulacije

Sinoć je u Europi odigrana prevažna utakmica za Dinamo koja ga gura korak bliže milijunima. Evo o čemu je riječ
hoće li ga kazniti?

hoće li ga kazniti?

Bahati Vinicius Junior vrijeđao suparnika, a kamere su sve snimile: 'Glupane!'

najpopularnije

Još vijesti