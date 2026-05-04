el clasico

U nedjelju je El Clasico: Evo što Barci treba za titulu u najvećem derbiju svijeta

S.Č.

04.05.2026 u 10:45

El Clasico
El Clasico Izvor: EPA / Autor: Julio Munoz
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Real Madrid pobjedom protiv Espanyola odgodio je Barcelonino slavlje, ali samo nakratko. Katalonci sada imaju scenarij iz snova - Naslov prvaka Španjolske mogu matematički osigurati idućeg vikenda na svom stadionu - i to baš u El Clasicu protiv najvećeg rivala.

Barcelona je pobjedom protiv Osasune napravila ogroman korak prema tituli i pobjegla Realu na 14 bodova prednosti. Da je Real kiksao protiv Espanyola, momčad Hansija Flicka već bi slavila naslov. No Madriđani su pobijedili i spriječili da se prvak sazna prije najveće utakmice španjolskog nogometa.

Što Barceloni treba za naslov?

Računica je sada vrlo jednostavna. Barcelona će postati prvak Španjolske ako u El Clasicu iduće nedjelje (od 21 sat) protiv Real Madrida pobijedi ili odigra neodlučeno.

U slučaju remija prednost bi ostala najmanje 12 bodova, a do kraja prvenstva ostala bi samo tri kola, odnosno devet bodova u igri. To znači da bi Barca i matematički osigurala naslov.

Real može samo odgoditi slavlje. Ako pobijedi na Camp Nouu, smanjio bi zaostatak i produžio prvenstvo barem za još jedno kolo.

Real izbjegao ‘špalir’, ali ne i veliki pritisak

Pobjedom u Cornellàu Real je izbjegao neugodan scenarij - da igrači moraju prije El Clasica napraviti Barceloni špalir kao novom prvaku. Ta bi tema sigurno obilježila cijeli tjedan uoči utakmice.

Ovako će Barcelona naslov morati potvrditi na terenu. A teško je zamisliti veću pozornicu od El Clasica, pred svojim navijačima i protiv najvećeg rivala.

Za Barcelonu bi to bila 29. titula prvaka Španjolske, a za Flickovu momčad savršen završetak sezone u kojoj je naslov praktički već na dohvat ruke.

Standings provided by Sofascore

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SVE VODI PREMA TOME

SVE VODI PREMA TOME

Pala odluka na Poljudu: Važan igrač Hajduka dobit će novi ugovor
TRANSFER SAGA

TRANSFER SAGA

Dinamo odbio 12 milijuna eura za ključnog igrača: Evo koji velikan je zainteresiran
JEDNOSTAVNO JE

JEDNOSTAVNO JE

Komentari u čudu kako igrač Hajduka nije u zaleđu: Evo što kažu pravila

najpopularnije

Još vijesti