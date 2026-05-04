U nedjelju je El Clasico: Evo što Barci treba za titulu u najvećem derbiju svijeta

Barcelona je pobjedom protiv Osasune napravila ogroman korak prema tituli i pobjegla Realu na 14 bodova prednosti. Da je Real kiksao protiv Espanyola, momčad Hansija Flicka već bi slavila naslov. No Madriđani su pobijedili i spriječili da se prvak sazna prije najveće utakmice španjolskog nogometa.

Što Barceloni treba za naslov?

Računica je sada vrlo jednostavna. Barcelona će postati prvak Španjolske ako u El Clasicu iduće nedjelje (od 21 sat) protiv Real Madrida pobijedi ili odigra neodlučeno.

U slučaju remija prednost bi ostala najmanje 12 bodova, a do kraja prvenstva ostala bi samo tri kola, odnosno devet bodova u igri. To znači da bi Barca i matematički osigurala naslov.

Real može samo odgoditi slavlje. Ako pobijedi na Camp Nouu, smanjio bi zaostatak i produžio prvenstvo barem za još jedno kolo.

Real izbjegao ‘špalir’, ali ne i veliki pritisak

Pobjedom u Cornellàu Real je izbjegao neugodan scenarij - da igrači moraju prije El Clasica napraviti Barceloni špalir kao novom prvaku. Ta bi tema sigurno obilježila cijeli tjedan uoči utakmice.

Ovako će Barcelona naslov morati potvrditi na terenu. A teško je zamisliti veću pozornicu od El Clasica, pred svojim navijačima i protiv najvećeg rivala.

Za Barcelonu bi to bila 29. titula prvaka Španjolske, a za Flickovu momčad savršen završetak sezone u kojoj je naslov praktički već na dohvat ruke.