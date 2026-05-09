Turska bruji o neviđenim scenama s utakmice Bešiktaša: Navijači brutalno ponizili vlastitu momčad

Čim je utakmica počela, navijači Bešiktaša na tribinama su se demonstrativno okrenuli leđima prema terenu i vlastitim igračima, jasno pokazujući koliko su ogorčeni još jednom razočaravajućom sezonom.

Prizori sa stadiona u Istanbulu djelovali su gotovo nestvarno za klub koji ima jednu od najvatrenijih navijačkih baza u Europi.

Strpljenje navijača je pri kraju

Bešiktaš će sezonu završiti tek na četvrtom mjestu turskog prvenstva, daleko iza najvećih rivala Galatasaraya i Fenerbahčea.

Za navijače slavnog istanbulskog kluba to je potpuno neprihvatljivo.

Bešiktaš je posljednji naslov prvaka osvojio 2021. godine, a posljednjih sezona uglavnom zaostaje za najvećim rivalima unatoč velikim ulaganjima i brojnim promjenama u momčadi.

Zbog svega toga atmosfera oko kluba već mjesecima je na rubu eksplozije.

Navijači više ne žele gledati isto

Tijekom cijele sezone navijači su slali jasne poruke upravi, trenerima i igračima, ali okretanje leđa tijekom utakmice bio je dosad najjasniji znak koliko je nezadovoljstvo postalo veliko.

Mnogi smatraju da momčad nema jasan identitet igre, dok se klubu posebno zamjera loša transfer politika i niz promašenih pojačanja.

Problem dodatno pogoršavaju česte promjene trenera i činjenica da Bešiktaš, unatoč ogromnoj potrošnji, posljednjih godina djeluje sve udaljenije od borbe za naslov.

Velike promjene sve su bliže

Sve više navijača sada traži ozbiljne rezove unutar kluba - od svlačionice do uprave.

U Istanbulu se već govori kako bi ovo ljeto moglo donijeti jednu od najvećih rekonstrukcija momčadi posljednjih godina.

Ako Bešiktaš ponovno ne složi ekipu sposobnu za borbu s Galatasarayem i Fenerbahčeom, ovakve scene s tribina vrlo lako bi mogle postati nova realnost slavnog turskog velikana.