Talijani nikad oduševljeniji Sučićem: Evo što pišu o igraču utakmice

Sučić je igrao do 80. minute i za svoj nastup dobio brojne pohvale talijanskih medija.

Lautaro je prethodno doveo Inter u vodstvo već u šestoj minuti, a konačnih 3:0 postavio je Henrik Mhitarjan u 76. minuti.

U 39. minuti, nakon povratne lopte Lautara Martineza, hrvatski veznjak sjajno je pogodio s dvadesetak metara u gornji desni kut i povećao prednost Intera na 2:0. Bio mu je to drugi prvenstveni pogodak ove sezone.

Inter je ovaj susret 36. kola Serie A odradio kao svojevrsnu uvertiru za finale Kupa koje se za četiri dana igra na istom stadionu, a Sučić je iskoristio priliku na najbolji mogući način.

Talijani ga hvale: 'Užitak ga je gledati s loptom'

Prema SofaScoreu Hrvat je bio igrač utakmice, a oduševljeni su i Talijani. Eurosport Italia dao mu je ocjenu 7,5 i posebno istaknuo koliko je dobro odradio posao u ulozi organizatora igre.

'Djelovao je kao razigravač, s Barellom uz sebe. Dobro je ispunio sve zadatke i zabio gol za 2:0 udarcem izvan kaznenog prostora. Ovaj se dečko potvrđuje kao iznimno zanimljiv nogometaš, i za sadašnjost i za budućnost', piše Eurosport.

Jednako oduševljen bio je i Inter 1908, koji mu je također dao 7,5.

'Profinjen igrač. Užitak ga je gledati kako dira loptu. A kada se približi kaznenom prostoru, stiže majstorija u kut: Fantastičan gol', navodi se.

Leggo Italia ocijenio ga je sedmicom i naglasio da Sučić može biti važno rješenje za Interovu veznu liniju.

'On je predviđena zamjena za Calhanoglua i Zielinskog. U režiji igre pokazuje školovanu nogu i dobre ideje u građenju akcija, trku i borbenost u oduzimanju lopte. Šlag na torti bio je udarac za 0:2', stoji u ocjeni.

TuttoMercato također mu je dao sedmicu.

'Umjesto Calhanoglua, bio je režiser. A koliko se dobro snalazi, dojam je da bi njegova budućnost u Interu mogla biti upravo na toj poziciji', pišu Talijani.

Za Sučića je ovo bila utakmica koja bi mogla imati posebnu težinu. Ne samo zbog gola, nego i zbog načina na koji je vodio igru, donosio mirnoću i pokazao da Inter u njemu ima veznjaka za sadašnjost i budućnost.