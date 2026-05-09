kakva utakmica

Talijani nikad oduševljeniji Sučićem: Evo što pišu o igraču utakmice

S.Č.

09.05.2026 u 21:08

Petar Sučić
Petar Sučić Izvor: EPA / Autor: Daniel Dal Zennaro/EPA
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Petar Sučić odigrao je jednu od najboljih utakmica otkako je stigao u Inter. Hrvatski reprezentativac bio je strijelac u uvjerljivoj pobjedi milanskog kluba protiv Lazija 3:0 u Rimu, a prema SofaScoreu bio je i najbolje ocijenjeni igrač utakmice.

Inter je ovaj susret 36. kola Serie A odradio kao svojevrsnu uvertiru za finale Kupa koje se za četiri dana igra na istom stadionu, a Sučić je iskoristio priliku na najbolji mogući način.

U 39. minuti, nakon povratne lopte Lautara Martineza, hrvatski veznjak sjajno je pogodio s dvadesetak metara u gornji desni kut i povećao prednost Intera na 2:0. Bio mu je to drugi prvenstveni pogodak ove sezone.

Lautaro je prethodno doveo Inter u vodstvo već u šestoj minuti, a konačnih 3:0 postavio je Henrik Mhitarjan u 76. minuti.

Sučić je igrao do 80. minute i za svoj nastup dobio brojne pohvale talijanskih medija.

Sučić vs Lazio
Sučić vs Lazio Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Sofascore

Talijani ga hvale: 'Užitak ga je gledati s loptom'

Prema SofaScoreu Hrvat je bio igrač utakmice, a oduševljeni su i Talijani. Eurosport Italia dao mu je ocjenu 7,5 i posebno istaknuo koliko je dobro odradio posao u ulozi organizatora igre.

'Djelovao je kao razigravač, s Barellom uz sebe. Dobro je ispunio sve zadatke i zabio gol za 2:0 udarcem izvan kaznenog prostora. Ovaj se dečko potvrđuje kao iznimno zanimljiv nogometaš, i za sadašnjost i za budućnost', piše Eurosport.

Jednako oduševljen bio je i Inter 1908, koji mu je također dao 7,5.

'Profinjen igrač. Užitak ga je gledati kako dira loptu. A kada se približi kaznenom prostoru, stiže majstorija u kut: Fantastičan gol', navodi se.

Leggo Italia ocijenio ga je sedmicom i naglasio da Sučić može biti važno rješenje za Interovu veznu liniju.

'On je predviđena zamjena za Calhanoglua i Zielinskog. U režiji igre pokazuje školovanu nogu i dobre ideje u građenju akcija, trku i borbenost u oduzimanju lopte. Šlag na torti bio je udarac za 0:2', stoji u ocjeni.

TuttoMercato također mu je dao sedmicu.

'Umjesto Calhanoglua, bio je režiser. A koliko se dobro snalazi, dojam je da bi njegova budućnost u Interu mogla biti upravo na toj poziciji', pišu Talijani.

Za Sučića je ovo bila utakmica koja bi mogla imati posebnu težinu. Ne samo zbog gola, nego i zbog načina na koji je vodio igru, donosio mirnoću i pokazao da Inter u njemu ima veznjaka za sadašnjost i budućnost.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
KAOS NA MAKSIMIRU

KAOS NA MAKSIMIRU

Procurila informacija: Evo kako je Torcida zapalila Boysima glavni transparent
DINAMO - HAJDUK

DINAMO - HAJDUK

Pogledajte zašto su hajdukovci tražili da se poništi Dinamov gol: VAR se nije mogao uključiti
derbi na maksimiru

derbi na maksimiru

Pogledajte kako je Hrvoje Vejić u samo dvije rečenice otkrio svu istinu o ovom Hajduku

najpopularnije

Još vijesti