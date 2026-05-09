Pogledajte gol kojim je Belcar uskratio pobjedu svom bivšem klubu

Varaždin je rano poveo, u šestoj minuti je strijelac za 1:0 domaćina bio Matej Vuk. Lokomotiva je izjednačila na startu drugog dijela, a pogodak za 1:1 je dao Leon Belcar, donedavni igrač Varaždina.

Dva kola prije kraja Varaždin ima zaostatak od jednog boda za Rijekom koja se nalazi na trećem mjestu. Peta Lokomotiva je ostala šest bodova iza subotnjeg suparnika.

Nije prošlo puno vremena na susretu za domaće slavlje. Varaždin je poveo u šestoj minuti nakon što je Tavares probio stranu, potom poslao povratnu loptu za Vuka, a ovaj je atraktivno zatresao suparničku mrežu i pogodio pod gredu.