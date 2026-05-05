Tenis pred pobunom kakva se ne pamti? Bjeloruskinja Sabaljenka najavila radikalan potez

Deset najboljih tenisača i tenisačica svijeta traži veći postotak prihoda koje generiraju četiri najveća turnira, ali i doprinose za beneficije te veći utjecaj na odluke u područjima poput rasporeda mečeva.

Igrači(ce) sve glasnije traže promjene

Iako se o mogućnosti štrajka već neko vrijeme govori u teniskim krugovima, igrači su dosad uglavnom bili suzdržani kada je ta tema u pitanju. No Sabalenka je, uoči nastupa na Italian Openu u Rimu, otvoreno progovorila o mogućnosti bojkota.

'Mislim da ćemo u nekom trenutku bojkotirati turnir. Imam osjećaj da će to biti jedini način da se nekako borimo za svoja prava', rekla je Bjeloruskinja.

'Imam osjećaj da je šou na nama. Mislim da bez nas ne bi bilo turnira i ne bi bilo te zabave', dodala je Sabalenka.