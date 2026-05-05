HOĆE LI NETKO REAGIRATI

Tenis pred pobunom kakva se ne pamti? Bjeloruskinja Sabaljenka najavila radikalan potez

S.Š.

05.05.2026 u 18:35

Arina Sabaljenka
Arina Sabaljenka Izvor: EPA / Autor: JUANJO MARTIN
Najbolja tenisačica svijeta u ovom trenutku, 28-godišnja Bjeloruskinja Arina Sabaljenka poslala je jasnu poruku i najavila mogući bojkot Grand Slam turnira

Deset najboljih tenisača i tenisačica svijeta traži veći postotak prihoda koje generiraju četiri najveća turnira, ali i doprinose za beneficije te veći utjecaj na odluke u područjima poput rasporeda mečeva.

Igrači(ce) sve glasnije traže promjene

Iako se o mogućnosti štrajka već neko vrijeme govori u teniskim krugovima, igrači su dosad uglavnom bili suzdržani kada je ta tema u pitanju. No Sabalenka je, uoči nastupa na Italian Openu u Rimu, otvoreno progovorila o mogućnosti bojkota.

'Mislim da ćemo u nekom trenutku bojkotirati turnir. Imam osjećaj da će to biti jedini način da se nekako borimo za svoja prava', rekla je Bjeloruskinja.

'Imam osjećaj da je šou na nama. Mislim da bez nas ne bi bilo turnira i ne bi bilo te zabave', dodala je Sabalenka.

