Ono što nije uspjela Petra Marčinko, za rukom je pošlo Antoniji Ružić

S.Š. / Hina

05.05.2026 u 17:11

Antonia Ružić Izvor: EPA / Autor: ALI HAIDER
Najbolja hrvatska tenisačica Antonia Ružić uspješno je započela s nastupom na zemljanom WTA Masters 1000 turniru u Rimu, u prvom kolu je svladala Uzbekistanku Kamilu Rahimovu sa 6:4, 1:6, 6:3.

Nakon nešto više od dva sata igre 23-godišnja Hrvatica, inače 59. igračica na svijetu, svladala je godinu dana stariju suparnicu koja se nalazi na 76. mjestu WTA ljestvice. U drugom kolu Ružić će igrati protiv osme nositeljice, Ruskinje Mire Andrejeve koja je prošlog tjedna igrala finale u Madridu gdje je poražena od Ukrajinke Kostjuk.

U uvodna četiri gema meča viđena su tri breaka, s tim da je Ružić dva puta oduzela servis gem suparnici, a Rahimova jednom. Tu je prednost Ružić zadržala do kraja prve dionice te je povela 1:0 u setovima.

Drugu dionicu Rahimova je otvorila s 3:0, a potom je lakoćom dobila taj dio meča sa 6:1. Kako je Rahimova dominirala u drugom setu tako je Ružić bila nedodirljiva u trećoj dionici. Povela je 5:1, Rahimova se tek nakratko vratila do 3:5, ali pobjeda hrvatske igračice nije došla u pitanje.

WTA Rim, 1. kolo:

  • Antonia Ružić (Hrv) - Kamila Rahimova (Uzb) 6:4, 1:6, 6:3
  • Oleksandra Olijnikova (Ukr) - Petra Marčinko (Hrv) 6:1, 6:3

