Šteta: Donna Vekić zapela na posljednjoj prepreci u Istanbulu

M.Š

10.05.2026 u 15:47

Izvor: EPA / Autor: ALI HAIDER / EPA
Donna Vekić nije uspjela osvojiti WTA 125 turnir u Istanbulu.

U finalu je bolja od hrvatske tenisačice bila Marija Timofejeva, šesta nositeljica turnira, koja je slavila 6:4, 6:2 i došla do vrijednog naslova na zemljanoj podlozi.

Vekić je u Istanbul stigla kao prva nositeljica, a turnir joj je bio važna prilika za povratak samopouzdanja, ritma i bodova u sezoni u kojoj traži kontinuitet. Do finala je došla nakon pobjeda nad Alionom Falei, Berfu Cengiz, Mijom Ristić i Guiomar Maristany Zuletom de Reales, no u završnom dvoboju nije uspjela napraviti posljednji korak. 

Drugo finale i drugi poraz na WTA 125 turnirima

Za Vekić je ovo bilo drugo finale na WTA 125 razini ove godine i drugi poraz. U siječnju je igrala finale Philippine Women’s Opena u Manili, gdje je od nje nakon preokreta bila bolja Kolumbijka Camila Osorio. Osorio je tada slavila 2:6, 6:3, 7:5 i osvojila inauguralno izdanje tog turnira.

Istanbulski poraz zato ima dodatnu težinu: Vekić je ponovno bila vrlo blizu trofeju, ponovno je napravila dobar turnir, ali je još jednom ostala korak kratka. U Manili je izgubila nakon tri seta, dok je u Istanbulu Timofejeva posao završila u dva.

