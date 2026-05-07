Stanišić prozvao 'izgubljenog' suca pa otkrio što im je Kompany rekao u svlačionici

Bayernovi nogometaši teško su podnijeli ispadanje iz Lige prvaka nakon remija 1:1 protiv PSG-a u uzvratnoj polufinalnoj utakmici, no Josip Stanišić nakon susreta nije želio svu krivnju prebaciti na suđenje.
Hrvatski reprezentativac priznao je da mu neke odluke portugalskog suca Joãa Pinheira nisu bile jasne, ali smatra da Bayern nije zaslužio prolazak u finale.
'Iskreno, nisam razumio što je radio. Mislim da je i sam bio malo izgubljen', rekao je Stanišić nakon utakmice.
Ipak, odmah je dodao da Bayern razloge ispadanja mora tražiti u vlastitoj igri.
'Ali na kraju dana sudac nije razlog zbog kojeg danas nismo pobijedili. Jednostavno nismo zaslužili proći dalje', poručio je hrvatski branič.
Stanišić je otkrio i što je igračima rekao trener nakon utakmice.
'Trener nam je rekao da smo bili blizu, ali da jednostavno nije bilo suđeno. Cilj ostaje isti i sljedeće godine - osvojiti Ligu prvaka', zaključio je.
PSG će u finalu Lige prvaka igrati protiv Arsenala, a utakmica je na rasporedu 30. svibnja na Puskas Areni u Budimpešti.