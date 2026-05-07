Stanišić prozvao 'izgubljenog' suca pa otkrio što im je Kompany rekao u svlačionici

Hrvatski reprezentativac priznao je da mu neke odluke portugalskog suca Joãa Pinheira nisu bile jasne, ali smatra da Bayern nije zaslužio prolazak u finale.

'Iskreno, nisam razumio što je radio. Mislim da je i sam bio malo izgubljen', rekao je Stanišić nakon utakmice.

Ipak, odmah je dodao da Bayern razloge ispadanja mora tražiti u vlastitoj igri.

'Ali na kraju dana sudac nije razlog zbog kojeg danas nismo pobijedili. Jednostavno nismo zaslužili proći dalje', poručio je hrvatski branič.