Shrvani Kimmich poslao poruku koja će ohrabriti Bayernove navijače

M.Š

07.05.2026 u 09:24

Izvor: EPA / Autor: ANNA SZILAGYI
Bayern je protiv PSG-a odigrao 1:1, ali to mu nije bilo dovoljno za finale Lige prvaka. Parižani su prošli dalje s ukupnih 6:5, a Joshua Kimmich nakon utakmice nije skrivao koliko ga je eliminacija pogodila.

Veznjak Bayerna djelovao je potpuno slomljeno. Ne samo zbog ispadanja, nego i zbog osjećaja da je njegova momčad ove sezone imala sve što je potrebno za europski vrh.

'U mojih 11 godina u klubu ovo je bila naša najbolja sezona, čak bolja i od sezone u kojoj smo osvojili trostruku krunu. Tada pola sezone nismo igrali dobar nogomet, a onda smo u drugom dijelu sve preokrenuli. Ali kada govorimo o kontinuitetu kroz cijelu sezonu, nikada nisam doživio sezonu poput ove. Zato je još gorče što smo danas ispali', rekao je Kimmich.

Ipak, kapetan je smogao hrabrosti i poslao poruku koja će sigurno podići navijače. Rekao je:

'Svi u svlačionici vjeruju da ova momčad može osvojiti Ligu prvaka. Vjerujemo u trenera, u stručni stožer, vjerujemo u sebe. Nešto raste. Prošle sezone smo već bili dobri i nismo bili lošija momčad protiv Inter. Ove sezone smo bili još bliže, a bili smo ravnopravni s vrlo jakom momčadi PSG-a. Napadat ćemo ponovno sljedeće sezone.'

Svi su mislili da golman griješi, ali to je bio Enriqueov plan: Jeste li primijetili trik?
Igrač Bayerna u nevjerici zbog poteza četvrtog suca: 'Ovo nikad nisam doživio'
Šokirani Ballack izdvojio još jednu spornu situaciju: 'To se jednostavno ne radi'

