Čudesni Kvaratskhelia večeras ispisao povijest: Ovo nitko nikad prije nije napravio

S.Č.

06.05.2026 u 21:32

Kvaratskhelia Izvor: EPA / Autor: YOAN VALAT
Bayern i PSG nastavili su točno tamo gdje su stali u prvoj utakmici polufinala Lige prvaka - uz kaos, golove i totalni nogomet. Nakon ludih 5:4 za Parižane u prvom susretu, revanš na Allianz Areni eksplodirao je gotovo odmah nakon prvog sučevog zvižduka. A u središtu svega ponovno je bio Khvicha Kvaratskhelia.

Rasprodana Allianz Arena dočekala je utakmicu u euforičnoj atmosferi. Navijači Bayerna vjerovali su da njihova momčad može nadoknaditi gol zaostatka iz prve utakmice i izboriti finale Lige prvaka.

No PSG je hladan tuš servirao već u trećoj minuti.

Kvaratskhelia je pobjegao obrani Bayerna i poslao oštru povratnu loptu u peterac, a ondje je Ousmane Dembele silovito zakucao loptu iza nemoćnog Manuela Neuera.

Bio je to savršen početak za Parižane - i još jedan povijesni trenutak za fantastičnog Gruzijca.

Kvaratskhelia ispisao povijest

Asistencijom protiv Bayerna Kvaratskhelia je postao prvi igrač u povijesti Lige prvaka koji je sudjelovao kod gola u čak sedam uzastopnih utakmica nokaut faze.

Nevjerojatan niz dodatno potvrđuje koliko je Gruzijac ove sezone postao ključni čovjek PSG-a u borbi za europski tron.

Igrači Bayerna poludjeli i tražili penal: Evo što pravila kažu o spornoj situaciji u Ligi prvaka
Bayern tražio penal i crveni karton, ali sudački ekspert tvrdi: Sudac je bio u pravu
Pogledajte sjajnu akciju kojom je PSG utišao Allianz Arenu već u trećoj minuti

