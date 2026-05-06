Čudesni Kvaratskhelia večeras ispisao povijest: Ovo nitko nikad prije nije napravio

Bayern i PSG nastavili su točno tamo gdje su stali u prvoj utakmici polufinala Lige prvaka - uz kaos, golove i totalni nogomet. Nakon ludih 5:4 za Parižane u prvom susretu, revanš na Allianz Areni eksplodirao je gotovo odmah nakon prvog sučevog zvižduka. A u središtu svega ponovno je bio Khvicha Kvaratskhelia.
Rasprodana Allianz Arena dočekala je utakmicu u euforičnoj atmosferi. Navijači Bayerna vjerovali su da njihova momčad može nadoknaditi gol zaostatka iz prve utakmice i izboriti finale Lige prvaka.
No PSG je hladan tuš servirao već u trećoj minuti.
Kvaratskhelia je pobjegao obrani Bayerna i poslao oštru povratnu loptu u peterac, a ondje je Ousmane Dembele silovito zakucao loptu iza nemoćnog Manuela Neuera.
Bio je to savršen početak za Parižane - i još jedan povijesni trenutak za fantastičnog Gruzijca.
Kvaratskhelia ispisao povijest
Asistencijom protiv Bayerna Kvaratskhelia je postao prvi igrač u povijesti Lige prvaka koji je sudjelovao kod gola u čak sedam uzastopnih utakmica nokaut faze.
Nevjerojatan niz dodatno potvrđuje koliko je Gruzijac ove sezone postao ključni čovjek PSG-a u borbi za europski tron.