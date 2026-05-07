Direktor Bayerna nakon ispadanja šokiran UEFA-om: 'Zapanjujuća odluka'

Portugalski sudac nije se proslavio u uzvratnoj utakmici polufinala Lige prvaka između Bayerna i PSG-a, a u domaćem taboru nakon susreta nisu skrivali nezadovoljstvo.

Bayern je imao niz prigovora na suđenje. U Münchenu smatraju da su trebali dobiti barem jedan kazneni udarac, ali i da je igrač PSG-a Nuno Mendes morao biti isključen. Na kraju nisu dobili ništa.

Nakon trenera i igrača Bayerna, o suđenju se oglasio i izvršni direktor kluba Jan-Christian Dreesen. Imao je jasnu poruku za UEFA-u, koja je Pinheira delegirala za ovu utakmicu.

Dreesen je posebno istaknuo relativno malo iskustvo portugalskog suca u utakmicama ovakvog značaja.

'Najmanje što se može reći jest da je zapanjujuće što su dopustili da ovakvu utakmicu sudi sudac koji je dosad vodio samo 15 utakmica u Ligi prvaka. To vjerojatno objašnjava zašto je sudio ovako', rekao je Dreesen.

Pinheiro u Ligi prvaka sudi od sezone 2022./2023., a prvu utakmicu nokaut-faze ovog natjecanja vodio je tek prošle sezone, i to samo jednu. Uzvrat u Münchenu bio mu je osmi susret u Ligi prvaka ove sezone, ali nakon svega što se dogodilo jasno je da će se o njegovu suđenju još dugo raspravljati.