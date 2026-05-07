BIJES U MUNCHENU

Direktor Bayerna nakon ispadanja šokiran UEFA-om: 'Zapanjujuća odluka'

A.H.

07.05.2026 u 09:10

Jan-Christian Dreesen
Jan-Christian Dreesen Izvor: EPA / Autor: RONALD WITTEK/EPA
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Joao Pinheiro ime je koje će se još dugo spominjati u Münchenu.

Portugalski sudac nije se proslavio u uzvratnoj utakmici polufinala Lige prvaka između Bayerna i PSG-a, a u domaćem taboru nakon susreta nisu skrivali nezadovoljstvo.

Bayern je imao niz prigovora na suđenje. U Münchenu smatraju da su trebali dobiti barem jedan kazneni udarac, ali i da je igrač PSG-a Nuno Mendes morao biti isključen. Na kraju nisu dobili ništa.

Nakon trenera i igrača Bayerna, o suđenju se oglasio i izvršni direktor kluba Jan-Christian Dreesen. Imao je jasnu poruku za UEFA-u, koja je Pinheira delegirala za ovu utakmicu.

Dreesen je posebno istaknuo relativno malo iskustvo portugalskog suca u utakmicama ovakvog značaja.

'Najmanje što se može reći jest da je zapanjujuće što su dopustili da ovakvu utakmicu sudi sudac koji je dosad vodio samo 15 utakmica u Ligi prvaka. To vjerojatno objašnjava zašto je sudio ovako', rekao je Dreesen.

Pinheiro u Ligi prvaka sudi od sezone 2022./2023., a prvu utakmicu nokaut-faze ovog natjecanja vodio je tek prošle sezone, i to samo jednu. Uzvrat u Münchenu bio mu je osmi susret u Ligi prvaka ove sezone, ali nakon svega što se dogodilo jasno je da će se o njegovu suđenju još dugo raspravljati.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
fenomenalni trener

fenomenalni trener

Svi su mislili da golman griješi, ali to je bio Enriqueov plan: Jeste li primijetili trik?
ŠOK U MUNCHENU

ŠOK U MUNCHENU

Igrač Bayerna u nevjerici zbog poteza četvrtog suca: 'Ovo nikad nisam doživio'
BAYERN - PSG 1:1

BAYERN - PSG 1:1

Šokirani Ballack izdvojio još jednu spornu situaciju: 'To se jednostavno ne radi'

najpopularnije

Još vijesti