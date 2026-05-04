Šok u Srbiji: Donio im olimpijsko i europsko zlato, a danas podnio nepozivu ostavku

Odluka dolazi nakon javnih istupa novoizabranog predsjednika Vaterpolskog saveza Srbije Slobodana Sora, koji je najprije poručio da će Stevanović morati birati između reprezentacije i Radničkog iz Kragujevca, a zatim na RTS-u izjavio da je europsko zlato Srbije u Beogradu bilo 'više rezultat trenutne inspiracije nego dokaz kvalitete'.

Za Stevanovića je to očito bila kap koja je prelila čašu.

'Odluka je teška i neminovna'

Stevanović se oglasio priopćenjem u kojem je objasnio zašto odlazi s mjesta izbornika.

'Odlučio sam podnijeti neopozivu ostavku na mjesto izbornika vaterpolske reprezentacije Srbije. Odluka je teška i neminovna', poručio je.

Istaknuo je kako nakon dolaska novih ljudi na čelo Saveza smatra da je vrijeme i za nova imena uz bazen.

'Smatram da je nakon dolaska novih ljudi na čelo našeg Saveza vrijeme i za nove ljude uz bazen, u stručnom vođenju najbolje momčadi Srbije. Naša viđenja budućnosti ozbiljno se razilaze i ne želim da takva situacija dovede do bilo kakvih problema unutar momčadi i Saveza', napisao je Stevanović.

'Želim zaštititi igrače'

Posebno je naglasio da ostavku podnosi kako bi zaštitio reprezentativce.

'Posljednjih dana svi smo zajedno svjedoci javnih nastupa novog predsjednika VSS-a koji su potpuno u suprotnosti s mojim pogledima, kao i osjećajem cijele nacije prema olimpijskim i europskim prvacima. Upravo iz želje da zaštitim igrače koji su zaslužili zlatne medalje i donijeli ih u Srbiju, na radost naroda, podnosim ostavku', poručio je.

Dodao je kako ne želi ulaziti u javna prepucavanja.

'Ne želim dopustiti bilo kakva javna prepucavanja i stručne analize, a vidim da idemo prema tome, željom drugih.'

Odlazi kao dvostruki prvak

Stevanović je u posljednje tri godine sa Srbijom osvojio olimpijsko zlato, europsko zlato i četvrto mjesto na Svjetskom prvenstvu.

'Momci u bazenu za mene su istinski prvaci i moja ostavka će, vjerujem, dovesti do malo realnijeg pogleda i možda poneke pohvale, umjesto iznenadnih kritičkih osvrta. Ponosan sam na svaki trenutak svog izborničkog mandata, a posebnu zahvalnost dugujem svim suradnicima i igračima, bez kojih uspjesi ne bi postojali', zaključio je Stevanović.

Na kraju je poručio da se o ovoj temi više neće oglašavati u medijima niti ulaziti u polemike.