Sir Alexu Fergusonu pozlilo na Old Traffordu: Stigle su nove informacije o njegovu stanju

Kako prenose britanski mediji, 84-godišnjem Fergusonu nije bilo dobro uoči velike utakmice Manchester Uniteda i Liverpoola, pa je iz predostrožnosti zatražio liječničku pomoć te je prevezen u bolnicu. Ferguson je, prema dostupnim informacijama, dobro

Izvor blizak situaciji za Press Association je naveo da je Ferguson 'dobro' te da je odlazak liječnicima bio preventivne naravi.

Ferguson je u mirovini od 2013. godine, kada je napustio klupu Manchester Uniteda. Od njegova odlaska s Old Trafforda klub nije osvojio naslov prvaka Engleske.

