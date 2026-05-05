DOBRO SE OPORAVLJA

Sir Alexu Fergusonu pozlilo na Old Traffordu: Stigle su nove informacije o njegovu stanju

N.M.

05.05.2026 u 12:53

Sir Alex Ferguson Izvor: EPA / Autor: Javier Zorrilla
Legendarni Sir Alex Ferguson, jedan od najvećih nogometnih trenera svih vremena i najuspješniji trener Manchester Uniteda, oporavlja se nakon što mu je proteklog vikenda pozlilo na Old Traffordu.

Kako prenose britanski mediji, 84-godišnjem Fergusonu nije bilo dobro uoči velike utakmice Manchester Uniteda i Liverpoola, pa je iz predostrožnosti zatražio liječničku pomoć te je prevezen u bolnicu. Ferguson je, prema dostupnim informacijama, dobro

Izvor blizak situaciji za Press Association je naveo da je Ferguson 'dobro' te da je odlazak liječnicima bio preventivne naravi.

Ferguson je u mirovini od 2013. godine, kada je napustio klupu Manchester Uniteda. Od njegova odlaska s Old Trafforda klub nije osvojio naslov prvaka Engleske.

