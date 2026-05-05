Kaos u Realu! Mbappe se oglasio nakon priča da mu je svlačionica okrenula leđa

Real je ostao bez domaćeg trofeja, u Ligi prvaka je ispao u četvrtfinalu, a kraj sezone dočekuje u očajnoj atmosferi u svlačionici.

Kako već tjednima pišu španjolski mediji, Kylian Mbappe nije u najboljim odnosima sa suigračima koji su nezadovoljni njegovim ponašanjem, ali i načinom igre. Sve je navodno kulminiralo prošlog tjedna nakon što je Francuz, oporavljajući se od ozljede, otišao na odmor na Sardiniju.

Iako mu je klub to dopustio, suigračima su taj potez nije svidio. Mbappe se u Madrid vratio u nedjelju uoči utakmice s Espanyolom, a na slobodan dan je trenirao individualno kako bi bio spreman za El Clasico ovog vikenda.

Sve su glasnije priče da svlačionica više vidi Viniciusa Juniora kao lidera momčadi, a ne Mbappea, a nakon svega toga danas su se oglasili Mbappeovi predstavnici.

'Kritike u medijima bazirane su na krivom tumačenju događaja i Kylianovom procesu oporavka. On se vodi isključivo odlukama kluba i takve priče ne prikazuju realnost Kylianova zalaganja i posvećenosti momčadi', kratko su poručili preko agencije AFP.

Dio Realovih navijača je, nezadovoljan Mbappeom, pokrenuo online peticiju da ga se istjera iz kluba. Tome je pomogao i bivši Realov igrač Karim Benzema koji je komentarom na Instagramu iskazao podršku Viniciusu...