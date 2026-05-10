Ovo nikad nije viđeno: Pao nakon samo 10 sekundi pa osvojio naslov teškaškog prvaka

Publika je od prve sekunde dobila pravi rat u ringu. Wardley je već u uvodnim trenucima pogodio snažan desni direkt i srušio Duboisa , koji se našao u velikim problemima. Britanski prvak ponovno je završio na podu i u trećoj rundi, dok je Wardley djelovao potpuno dominantno.

Britanski teškaš završio je na podu već nakon deset sekundi borbe protiv Fabija Wardleyja , preživio još jedno rušenje i na kraju spektakularnim povratkom osvojio WBO naslov svjetskog prvaka.

Krvav i natečen, ali nije odustao

No Dubois se postupno vraćao u meč i iz runde u rundu sve snažnije pogađao svog sunarodnjaka. Wardley je do kraja borbe bio potpuno krvav, s teško oštećenim nosom i jednim gotovo zatvorenim okom, ali se odbijao predati i nastavio uzvraćati udarce.

Borba je s vremenom postala brutalna, a u 11. rundi sudac je procijenio da Wardley više ne može sigurno nastaviti meč i prekinuo je borbu.

Dubois je tako stigao do 23. pobjede u profesionalnoj karijeri i ponovno se popeo na vrh teške kategorije, dok je Wardley prvi put izgubio nakon 22 borbe.

Nakon meča Dubois nije skrivao emocije.

'Bio je to rat. Hvala Fabiju na tome. Znam da imam srce, veliko srce. Ja sam ratnik. Morao sam ustati i vratiti se još jači.'