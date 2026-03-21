Modrić opet oduševio, ali Talijani pišu o drugom Hrvatu: 'Klonirajte ga'

Hrvatski reprezentativac zabio je za 3:2 u 83. minuti iz jedanaesterca i vratio nadu svojoj momčadi u samoj završnici, no Torino ipak nije uspio izbjeći poraz u susretu Serie A.

Za kapetana Torina to je sedmi pogodak u prvenstvu ove sezone, uz jedan gol u Kupu i pet asistencija, čime nastavlja igrati možda i najbolji nogomet otkako je stigao u Italiju.

Iako rezultat nije bio na njegovoj strani, Vlašić je bio među najboljima na terenu.

Talijanski mediji oduševljeni su njegovom predstavom, a posebno se ističe navijački portal Toro News koji je u naslovu poručio: 'Klonirajte Nikolu Vlašića'.

'Njegova uobičajena neumorna energija, osvajao je lopte i organizirao kontranapade. Namjestio je Simeoneov izjednačujući gol udarcem lijevom nogom izvan kaznenog prostora. Hladnokrvni penal, na zvižduk 80 tisuća navijača, ušutkavao je Maignana koji ga je isprovocirao', pišu Talijani.

Vlašića je pohvalio i Football Italia, koji ga je proglasio najboljim igračem Torina.

'Impresivnu izvedbu u sredini terena okrunio je kasnim golom s bijele točke. Hrvat je marljivo radio cijelu večer, pucao prema golu, stvarao prilike i napravio puno posla u obrani', navodi se.

Poraz Torina tako je ostao u sjeni nove velike partije hrvatskog veznjaka - igrača koji iz utakmice u utakmicu potvrđuje koliko vrijedi.