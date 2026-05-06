Modrić ima samo jedan uvjet za ostanak u Milanu

Upravo bi plasman u Ligu prvaka mogao biti presudan za budućnost Luke Modrića u Milanu. Prema pisanju Gazzetta dello Sporta, u Milanu vlada optimizam oko Modrićeva ostanka samo ako klub izbori mjesto među četiri najbolje momčadi Serie A i osigura nastup u Ligi prvaka sljedeće sezone.

U suprotnom bi san o još jednoj sezoni hrvatskog kapetana u dresu Milana mogao nestati. Modrić je prihvatio dolazak u klub za koji navija od djetinjstva s jasnom ambicijom - boriti se za trofeje. No Milan bez Lige prvaka imao bi znatno slabije financijske mogućnosti, manji manevarski prostor na tržištu i puno teži zadatak u slaganju momčadi koja bi već sljedeće sezone mogla napasti naslov.

Milan bez Lige prvaka gubi privlačnost

Izostanak iz elitnog europskog natjecanja ne bi pogodio samo klupski budžet, nego i ugled Milana u pregovorima s velikim imenima. Talijani navode da bi bez prihoda iz Lige prvaka tržišna moć Rossonera bila manja za oko 100 milijuna eura.

To bi dodatno zakompliciralo pokušaj dovođenja pojačanja koja Milan smatra ključnima za iskorak, ali i smanjilo šanse da Modrić povjeruje kako u Milanu može ostvariti ono zbog čega je i došao - osvojiti trofej.

Zato je računica jasna: Ako Milan izbori Ligu prvaka, vrata Modrićeva ostanka ostaju otvorena. Ako ostane bez nje, rastanak s hrvatskim maestro mogao bi postati vrlo izgledan. Kao i njegov kraj karijere...