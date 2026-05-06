Vušković zaludio Nijemce: Nominiran je za nekoliko nagrada

Hrvatski branič nominiran je za najboljeg igrača sezone, ali i za najboljeg mladog igrača njemačkog prvenstva. Za nagradu najboljeg igrača sezone konkurira ukupno 11 nogometaša, a posebno impresivno zvuči podatak da čak sedam nominiranih dolazi iz Bayerna.

Uz Bayernovce među kandidatima su dvojica igrača Borussije Dortmund, jedan iz Stuttgarta i Vušković kao jedini predstavnik HSV-a.

Time je mladi hrvatski reprezentativac završio u društvu najvećih zvijezda Bundeslige, što dovoljno govori koliko je impresionirao u svojoj prvoj pravoj sezoni u Njemačkoj.

Kandidat i za najboljeg mladog igrača

Vušković je nominiran i za najboljeg mladog igrača sezone, a konkurenciju mu čine Yan Diomande iz Leipziga i Mainzov Ibrahim Maza.

Sjajni hrvatski stoper već je ove sezone četiri puta osvojio nagradu za najboljeg novaka mjeseca koju dodjeljuje Njemačka nogometna liga. Ni tu nisu stala priznanja. Sportska platforma DAZN nominirala ga je za čak tri prestižne nagrade - najboljeg mladog igrača, MVP-a sezone i najljepši gol godine.

Vušković je član Tottenhama, a ove sezone igra na posudbi u HSV-u gdje je potpuno eksplodirao. Prema Transfermarktu njegova tržišna vrijednost već je narasla na čak 60 milijuna eura. U aktualnoj sezoni odigrao je 28 utakmica i zabio pet pogodaka, što je impresivan učinak za stopera od kojeg se očekuje velika budućnost.