novi posao

Marko Marić je bez posla nakon neuspjeha u Dinamu. Sad odlazi u BiH?

S. M.

25.03.2026 u 20:01

Marko Marić Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL
Bionic
Reading

Marko Marić bio je sportski direktor Dinama od ožujka 2024. do veljače 2025. godine, a godinu dana je bez posla.

Kako pišu mediji u BiH, Marić bi mogao preuzeti funkciju sportsko direktora sarajevskog Željezničara koji pod vodstvom strateškog partnera Sanina Mirvića želi napraviti iskorak u BiH.

Zasad službenih informacija o tome nema, ali nagađa se da bi Marić trebao biti čovjek za stvaranje prave momčadi na Grbavici. Željezničar naslov prvaka čeka od 2013. godine, a sljedeće sezone neće igrati europski nogomet.

Bit će zanimljivo vidjeti hoće li se Željo zaista odlučiti za čovjeka koji se u Dinamu nije proslavio. Za njegova mandata Dinamo je promijenio tri trenera i doveo niz promašaja. Neki od njih bili su Bogdan Mihajličenko, Maxime Bernauer, Takuya Ogiwara, Maxime Bernauer, Wilfried Kanga i Juan Cordoba, a najveći misterij bio je zašto je Sammyju Mmaeeu dao 840.000 eura plaće i 900.000 eura bonusa za potpis ugovora.

Sve to Marić je navodno radio uz plaću od 30.000 eura mjesečno i on je bio arhitekt momčadi koja je predala naslov prvaka Rijeci. No, bilo je i dobrih poslova poput Nike Galešića, Marka Pjace, Ronaela Pierre-Gabriela i Raula Torrentea, ali među Dinamovim navijačima Marić ima uglavnom vrlo negativnu ocjenu...

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
loš početak

španjolci pišu

dao je intervju

najpopularnije

Još vijesti