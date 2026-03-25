Marko Marić je bez posla nakon neuspjeha u Dinamu. Sad odlazi u BiH?

Kako pišu mediji u BiH, Marić bi mogao preuzeti funkciju sportsko direktora sarajevskog Željezničara koji pod vodstvom strateškog partnera Sanina Mirvića želi napraviti iskorak u BiH.

Zasad službenih informacija o tome nema, ali nagađa se da bi Marić trebao biti čovjek za stvaranje prave momčadi na Grbavici. Željezničar naslov prvaka čeka od 2013. godine, a sljedeće sezone neće igrati europski nogomet.

Bit će zanimljivo vidjeti hoće li se Željo zaista odlučiti za čovjeka koji se u Dinamu nije proslavio. Za njegova mandata Dinamo je promijenio tri trenera i doveo niz promašaja. Neki od njih bili su Bogdan Mihajličenko, Maxime Bernauer, Takuya Ogiwara, Maxime Bernauer, Wilfried Kanga i Juan Cordoba, a najveći misterij bio je zašto je Sammyju Mmaeeu dao 840.000 eura plaće i 900.000 eura bonusa za potpis ugovora.

Sve to Marić je navodno radio uz plaću od 30.000 eura mjesečno i on je bio arhitekt momčadi koja je predala naslov prvaka Rijeci. No, bilo je i dobrih poslova poput Nike Galešića, Marka Pjace, Ronaela Pierre-Gabriela i Raula Torrentea, ali među Dinamovim navijačima Marić ima uglavnom vrlo negativnu ocjenu...