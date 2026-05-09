Mali Lošinj i XTERRA pretvorili Hrvatsku u europsko središte kros triatlona. Najviše su uživali - klinci!

S. M.

09.05.2026 u 12:26

XTERRA Croatia Izvor: Licencirane fotografije / Autor: VLADIMIR VILIMONOVIC
Na Malom Lošinju trenutno je u tijeku drugo izdanje XTERRA Croatia utrke, jednog od najprepoznatljivijih europskih outdoor sportskih događanja koje spaja sport, prirodu i avanturu.

Ovaj prestižni događaj, dio globalne XTERRA serije poznate po vrhunskom kros triatlonu i jedinstvenim lokacijama, traje do sutra, a ove je godine na otok doveo više od 700 natjecatelja iz čak 23 države svijeta.

Time se Mali Lošinj još jednom potvrđuje kao jedna od najatraktivnijih europskih outdoor destinacija, ali i kao važna točka na globalnoj sportskoj karti. XTERRA Croatia tijekom ukupno tri dana okuplja profesionalne sportaše, rekreativce, obitelji i ljubitelje aktivnog života kroz niz disciplina koje uključuju Full Distance kros triatlon, open water plivanje na jedan i pol i tri kilometra, trail utrke na osam i 16 kilometara, MTB utrke te timske štafetne formate.

Sve popularniji sport među mladima

Upravo je triatlon, a posebno njegova kros verzija, posljednjih godina postao jedan od najbrže rastućih sportova među mladima i outdoor zajednicom. Spoj plivanja, biciklizma i trčanja u prirodnom okruženju donosi potpuno drugačiju dimenziju sporta, dinamičnu, izazovnu i nepredvidivu. Kros triatlon od sudionika ne traži samo fizičku spremu, već prilagodljivost, mentalnu snagu i povezanost s prirodom, zbog čega ga sve više mladih prepoznaje kao sport koji nadilazi klasično natjecanje.

Sve veći interes mlađih generacija za kros triatlon i outdoor sportove potvrđuje i podatak da je čak 200 djece i mladih prijavljeno na XTERRA Croatia utrke prilagođene njihovim dobnim skupinama.

XTERRA Croatia Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Predrag Vučković

'Iznimno nas veseli što iz godine u godinu bilježimo sve veći broj prijava djece i mladih natjecatelja. To pokazuje da roditelji sve više prepoznaju koliko su sport, boravak u prirodi i aktivan način života važni za razvoj djece, ne samo fizički, nego i mentalno. Kros triatlon razvija izdržljivost, disciplinu, samopouzdanje i povezanost s prirodom, a upravo su to vrijednosti koje XTERRA promovira', poručuje voditelj projekta, Tomislav Paripović.

S njim se slaže i Zvjezdana Podunavac, predsjednica Atletskog kluba Lošinj, koja ističe kako interes mladih za kros triatlon posljednjih godina značajno raste:

'Mislim da mlade najviše privlači raznolikost sporta i činjenica da se aktivnosti odvijaju u prirodi. Kombinacija plivanja, biciklizma i trčanja čini trening zanimljivijim i dinamičnijim, a mladima je to često puno privlačnije od rutinskih treninga u zatvorenom prostoru. Triatlon je odličan sport za djecu i mlade jer razvija cijelo tijelo, ali i radne navike, disciplinu i samopouzdanje. Uz fizičku spremu, djeca kroz sport uče odgovornosti, upornosti i zdravom odnosu prema sebi i drugima. Posebno je važno i to što provode vrijeme u prirodi i kroz sport grade kvalitetna prijateljstva i osjećaj zajedništva'.

Snažna promocija zdravog života

Tako je i ove godine poseban fokus stavljen na utrke prilagođene najmlađima. Program uključuje dječje utrke za uzrast od 6 do 13 godina, Super Sprint Triatlon za mlade od 14 do 15 godina, dok se najbolji mladi triatlonci u kategorijama od 16 do 17 i od 18 do 19 godina izravno kvalificiraju za Prvenstvo Hrvatske u kros triatlonu.

Uz to, timski štafetni triatlon i MTB utrke otvoreni su svim sudionicima starijima od 14 godina, bez obzira na razinu pripreme. Rast interesa za ovakve sportske manifestacije dodatno potvrđuje i važnost titule Primorsko- goranske županije kao Europske regije sporta 2026., koja snažno promovira razvoj sporta, aktivnog turizma i zdravog načina života kroz cijelu regiju.

XTERRA Croatia tako nije samo sportsko natjecanje, već događaj koji povezuje sport, prirodu, zajednicu i edukaciju novih generacija sportaša, istovremeno dodatno pozicionirajući Hrvatsku i Kvarner kao jednu od vodećih outdoor destinacija Europe.

