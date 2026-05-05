Atletico i Simeone 'cmizdre' i žale se UEFA-i par sati prije uzvratne utakmice

S.Š.

05.05.2026 u 18:11

Diego Simeone Izvor: EPA / Autor: DAVID CLIFF
Atletico Madrid odlučio je uputiti žalbu UEFA-i samo nekoliko sati prije večerašnje uzvratne utakmice polufinala Lige prvaka protiv Arsenala.

Arsenal i Atletico Madrid večeras igraju uzvratnu utakmicu polufinala Lige prvaka. Prva utakmica, odigrana u Španjolskoj, završila je bez pobjednika 1:1, pa će se odluka o finalistu donijeti u Londonu.

Burna noć za igrače Atletica

Razlog žalbe je incident koji se dogodio u ranim jutarnjim satima ispred hotela u kojem su smješteni igrači Atletica. Kako navode španjolski mediji, ispred hotela je zapaljen vatromet, što je izazvalo veliku buku i probudilo dio momčadi.

U madridskom klubu zbog svega su, prema istim izvorima, izrazito nezadovoljni te su odlučili cijeli slučaj prijaviti UEFA-i.

Simeone mora smiriti momčad

Igrači Atletica navodno su bili vidno uznemireni nakon neprospavane noći, što je dodatni problem za Diega Simeonea uoči jedne od najvažnijih utakmica sezone.

Argentinski trener sada mora pokušati smiriti momčad i maksimalno je pripremiti za dvoboj s Arsenalom, u kojem Atletico traži plasman u finale Lige prvaka.

