velika šteta

Nove muke za Jagušića: Večeras je dobio mrvice i gledao kako gradski rival u drami uzima naslov

S.Č.

10.05.2026 u 21:15

Jagušić u mladoj reprezentaciji
Jagušić u mladoj reprezentaciji Izvor: Profimedia / Autor: Aleksandar Djorovic / imago sportfotodienst / Profimedia
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Adriano Jagušić prije samo nekoliko mjeseci slovio je za jednog od najvećih hrvatskih talenata i igrača kojeg je Zlatko Dalić ozbiljno pratio uoči Svjetskog prvenstva. Danas je situacija potpuno drukčija.

Mladi hrvatski veznjak ponovno je dobio tek mrvice u dresu Panathinaikosa, i to u utakmici koja je odlučila naslov prvaka Grčke.

Panathinaikos je poražen od AEK-a 2:1, a pogodak vrijedan titule domaćin je zabio u trećoj minuti sudačke nadoknade. Time je AEK dva kola prije kraja osigurao 14. naslov prvaka Grčke.

Jagušić dobio samo nekoliko minuta

Panathinaikos je poveo u 63. minuti preko Andrewsa Tetteha, no Zini je deset minuta kasnije izjednačio, prije nego što je Joao Mario u završnici donio veliku pobjedu AEK-u.

Jagušić je u igru ušao tek u 79. minuti i ponovno ostao u potpuno sporednoj ulozi kod trenera Rafe Beniteza.

To postaje ozbiljan problem za mladog hrvatskog nogometaša.

U službenim utakmicama ove sezone upisao je tek pet nastupa, uglavnom s klupe, i skupio svega 77 minuta igre. U još osam susreta ostao je neiskorišten na klupi.

Odluka koja zasad ne izgleda dobro

Situacija dodatno zabrinjava jer je Jagušić tijekom zime bio vrlo tražen. Dinamo ga je ozbiljno želio dovesti, ali hrvatski talent odlučio je karijeru nastaviti u Panathinaikosu.

Za sada se taj potez nije pokazao najboljim izborom.

Umjesto ozbiljne uloge i razvoja kroz minute na terenu, Jagušić se trenutačno nalazi duboko u drugom planu, a vrijeme mu polako počinje curiti ako želi ostati u konkurenciji za reprezentaciju i potvrditi status jednog od najvećih talenata hrvatskog nogometa.

Pred njim su sada možda i najvažniji mjeseci dosadašnje karijere.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
kaos u realu

kaos u realu

Kaos u Realu dobio novi nastavak: Mbappeova objava usred El Clasica dok Barca ima 2:0 odmah odjeknula
fantastično

fantastično

Jagušić dobio tek nekoliko minuta, ali navijači Panathinaikosa odmah su poludjeli za njim: Evo što pišu
neviđena drama

neviđena drama

Evo što pišu najjači engleski mediji nakon neviđene ludnice i najvažnijeg VAR-a u povijesti Engleske

najpopularnije

Još vijesti