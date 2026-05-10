Nove muke za Jagušića: Večeras je dobio mrvice i gledao kako gradski rival u drami uzima naslov

Mladi hrvatski veznjak ponovno je dobio tek mrvice u dresu Panathinaikosa, i to u utakmici koja je odlučila naslov prvaka Grčke.

Panathinaikos je poražen od AEK-a 2:1, a pogodak vrijedan titule domaćin je zabio u trećoj minuti sudačke nadoknade. Time je AEK dva kola prije kraja osigurao 14. naslov prvaka Grčke.

Jagušić dobio samo nekoliko minuta

Panathinaikos je poveo u 63. minuti preko Andrewsa Tetteha, no Zini je deset minuta kasnije izjednačio, prije nego što je Joao Mario u završnici donio veliku pobjedu AEK-u.

Jagušić je u igru ušao tek u 79. minuti i ponovno ostao u potpuno sporednoj ulozi kod trenera Rafe Beniteza.

To postaje ozbiljan problem za mladog hrvatskog nogometaša.

U službenim utakmicama ove sezone upisao je tek pet nastupa, uglavnom s klupe, i skupio svega 77 minuta igre. U još osam susreta ostao je neiskorišten na klupi.

Odluka koja zasad ne izgleda dobro

Situacija dodatno zabrinjava jer je Jagušić tijekom zime bio vrlo tražen. Dinamo ga je ozbiljno želio dovesti, ali hrvatski talent odlučio je karijeru nastaviti u Panathinaikosu.

Za sada se taj potez nije pokazao najboljim izborom.

Umjesto ozbiljne uloge i razvoja kroz minute na terenu, Jagušić se trenutačno nalazi duboko u drugom planu, a vrijeme mu polako počinje curiti ako želi ostati u konkurenciji za reprezentaciju i potvrditi status jednog od najvećih talenata hrvatskog nogometa.

Pred njim su sada možda i najvažniji mjeseci dosadašnje karijere.