Trener Osijeka: Problem je kad trener uz liniju ima veću želju od igrača. Neke stvari su za znanstvenu analizu

Osijek je tako nastavio s očajnom formom ove sezone, a propustio je i osigurati prvoligaški status i sljedeće sezone.

Dva kola prije kraja momčad Tomislava Radotića ima četiri boda više od Vukovara, a Osijekov trener bio je vidno razočaran nakon susreta.

'Čestitam Istri. Nemam nešto posebno za reći... Ovo je poraz koji, onako... Takav je kakva je cijela sezona. Neobjašnjivo mi je prvo poluvrijeme i energija momčadi. Jesam li ja nešto promašio u pripremi utakmice ne znam, ali je problem kad trener uz liniju ima veću želju od igrača. To je problem', rekao je Radotić i dodao:

'To što mi nismo u stanju zabiti ili barem uputiti prema golu je za neku dublju analizu. Usudio bih se reći i znanstvenu. Čestitam Istri, a mi nastavljamo našu borbu'.