Čudo u Danskoj! Totalni autsajderi nakon 40 godina osvojili titulu prvaka

S. M.

10.05.2026 u 19:55

Slavlje igrača Aarhusa Izvor: Profimedia / Autor: Morten Kjaer / Gonzales Photo / Profimedia
Aarhus je u predzadnjem kolu danskog prvenstva pobijedio Brondby u gostima 2:0 i matematički osigurao naslov prvaka.

Nešto ranije Midtjylland je odigrao samo 0:0 u gostima kod Nordsjaellanda i tako omogućio Aarhusu da pobjedom potvrdi naslov prvaka.

Aarhus je gostovao kod Brondbyja, koji ga je vatreno dočekao budući da je prije dvije godine Aarhus na isti način uzeo titulu prvaka Brondbyju iako mu pobjeda nije trebala.

No, Aarhus je meč-loptu iskoristio suvereno. Poveo je već u 3. minuti golom Dalsgaarda, a sve je bilo gotovo u 26. kad je Yakob povisio na 2:0.

Tako je Aarhus, jedan od najstarijih sportskih klubova u Danskoj uopće (osnovan 1880.), došao do prvog naslova prvaka nakon 1986. godine, a ukupno šestog.

Nitko na početku sezone nije vidio Aarhus ni u širem krugu favorita za titulu. Glavni je bio FC Kopenhagen, a iza njega Midtjylland te Brondby. No, u ludoj sezoni danskog prvenstva Kopenhagen je na kraju priče završio u 'ligi za bedaka' dok je Midtjylland sve upropastio tri remija u zadnja tri kola.

