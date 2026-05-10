Nakon današnjeg čuda Njemačka se klanja Luki Vuškoviću: Evo što pišu

Prvi je zaprijetio HSV preko Bakeryja Jatte, koji je u 14. minuti zabio za vodstvo domaćih, no Freiburg je ekspresno uzvratio. Samo dvije minute kasnije Igor Matanović sjajno se ubacio ispred obrane i zabio za 1:1.

No večer je na kraju obilježio Luka Vušković. Mladi hrvatski stoper u 64. minuti preuzeo je slobodan udarac i snažnim prizemnim projektilom iznenadio golmana Freiburga. Lopta je završila u mreži za 2:1, a Bundesliga je kasnije objavila da je Vuškovićev udarac letio čak 125 km/h.

Vušković je pogodak burno proslavio skidanjem dresa pred domaćim navijačima, a HSV je ubrzo preko Fabija Baldéa pobjegao na 3:1. Freiburg je u završnici preko Matanovića smanjio na 3:2 i zakomplicirao utakmicu, ali domaći su ipak sačuvali veliku pobjedu.

Njemačka puna pohvala za Vuškovića

Njemački mediji ponovno su puni pohvala za Vuškovića. Sky Sport već ga je ranije opisao kao šefa obrane HSV-a i jednog od ključnih igrača momčadi, dok Sport Bild piše kako se njegov utjecaj na igru posebno vidi svaki put kada ga nema u sastavu. Službena Bundesliga ove ga je sezone više puta nominirala za najboljeg mladog igrača mjeseca, a nakon novog gola protiv Freiburga jasno je zašto ga mnogi smatraju jednim od najvećih hrvatskih talenata.

Posebno se ističe podatak koji je objavio Sport.de - među igračima s najmanje 1000 minuta ove sezone Vušković je bio pri samom vrhu Bundeslige po postotku osvojenih duela. Nakon slobodnjaka od 125 km/h protiv Freiburga, njemačka javnost ponovno bruji o 18-godišnjem hrvatskom stoperu.