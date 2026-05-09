Kovačević o Belji i Daliću: Ako sami nećemo cijeniti sebe, ne znam tko će

Dinamo je do pobjede došao golovima Bakrara u 22. i Belje u 65. minuti i pobjegao Hajduku na ogromnih 18 bodova prednosti. Evo što je nakon utakmice na press konferenciji rekao Mario Kovačević.

'Nema se što puno pričati. Od prve minute smo bili bolji iako nitko nije odigrao baš kako treba. No, imali smo dosta šansi, mogli smo još zabiti, ali dobro je da smo odmorili neke igrače za Kup. Najljepše je kad na kraju ovako pjevaš s navijačima, najbtinije je da su oni zadovoljni', rekao je u uvodu.

Pet trenera se promijenilo i nisu uspjeli srušiti Hajduk na Maksimiru. Dobili ste danas i Bennacera u top izdanju?

Nije normalno da Hajduk tako dugo tu nije izgubio, ali imamo sad Kup i u toj utakmici moramo biti još bolji. Veseli me da smo ovako pobijedili, a što se igrača tiče, Bennacer, Zebić... Veseli me da je Bennacer pravi uoči Kupa.

Zebiću je ovo bila prva velika prava utakmica...

Nisam populist pa da stavljam mlade igrače reda radi. Ja se uopće nisam bojao danas njega staviti u igru. Pokazao je sve što sam vjerovao da ima i igrao je bez problema. Na svima njima je da rade i doći će prilika. Ako je itko zaslužio, on je zaslužio.

Da vam je netko rekao da će biti 18 bodova razlike?

Ha, ja sam oduvijek vjerovao da ćemo mi dobri biti. Dali smo najviše golova u ligi 10 u povijesti, nije to mala stvar ako znamo tko je sve igrao u Dinamu. Danas se malo proveseliti, ali onda su već razmišljanja o Kupu. Kod igrača je jako velika želja za taj Kup, a mi ćemo morati biti još bolji u finalu Kupa.

Beljo je opet zabio gol, smatrate li da ga je izbornik Dalić gledao?

Siguran sam da je gledao, ali ja previše cijenim izbornika da bih nešto više pričao. Mislim da izbornik ima slatke brige. Sve te Modriće, Eduarde i te igrače je netko u HNL-u naučio igrati nogomet. Eduardo je bio najbolji strijelac u HNL-u, a ne u Premier ligi. Vida se preko Dinama vratio u reprezentaciju pa pogledajte kakvu je karijeru napravio.

Svi oni igrači iz 2018., veliki dio njih je veliki dio karijera odigrao u HNL-u. Ako mi sami nećemo cijeniti sebe i HNL, tko će nas onda. Valjaju samo stranci, a mi tu ništa ne valjamo, a mi smo drugi i treći na Svjetskom prvenstvu. Izbornik je napravio svjetsko čudo i to s igračima koji su 90 posto stvarali hrvatski treneneri i hrvatska liga. O tome će se tek pričati jednog dana.

Je li vam netko od kolega odao priznanje da ste pokazali da ste trener za Dinamo?

Ma ne volim ja o sebi govoriti. Ja sam krenuo od najnižih liga, to da vidite kakve su lige... Ja ću samo ponoviti da su ovi igrači koji su 2018. osvojili drugo mjesto odgojili hrvatski treneri. Samo toliko, netko ih je ovdje naučio igrati nogomet. To bismo trebali puno više cijeniti i mi i vi mediji.

Ako podvučete crtu, je li ovo vaša najbolja sezona?

Sigurno da jest, ali ne bih još povlačio crtu jer imamo finale Kupa. Trebala nam je ovakva utakmica prije finala, a nakon njega ćemo sumirati sezonu. Nakon tog finala dat ćemo priliku onima koji su mlađe igrali.