Kovačević nije mogao bolje opisati pobjedu Dinama u derbiju s Hajdukom

Pobjedom u najvećem hrvatskom derbiju, Dinamo je pokazao da je naslov zasluženo u njegovim rukama. Posebno ponosan može biti i trener Mario Kovačević, koji još nije izgubio u derbijima dok je na klupi Modrih.

'Pokazali smo na terenu zašto smo prvi i toliko bodova ispred Hajduka. Da smo htjeli, mogli smo još i pojačati, ali odmarali smo neke igrače za Kup. Žao mi je što nismo iskoristili neke prilike u koje smo došli, ali smo svejedno bili jako dobri. Jako sam zadovoljan, bitno je da smo dali dva gola, a najljepše je ovo na kraju. Da su naši navijači sretni i zadovoljni', rekao je Kovačević, te nastavio.

Veselim me da smo pobijedili, imali smo i puno prilika. Hajduku nismo dopustili da razvije svoju igru. Imali su tek one škarice Livaje. No, sretni smo. Čeka nas još ta utakmica u srijedu, protiv Rijeke.

O Zebiću.

Prezadovoljan sam Zebićem.Nisam sumnjao u njega. U glavi je 'jak'. Ne bojim se davati prilike mladim igračima, ali bilo nam je bitno da osvojimo prvenstvo. Mladi igrači dobit će još prilika, ali Zebić je odigrao kao da ima puno ovakvih utakmica. Imamo malo odmora do Kupa, ali ja neću kukati, znam da su neki treneri prije stalno kukali oko toga.