TRENER POBJEDNIK

Kovačević nije mogao bolje opisati pobjedu Dinama u derbiju s Hajdukom

S.Š.

09.05.2026 u 18:28

Mario Kovačević
Mario Kovačević Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Dinamo je u najvećem hrvatskom nogometnom derbiju, u svom Maksimiru, pobijedio Hajduk 2:0 te na najljepši mogući način potvrdio osvajanje naslova prvaka. Osim toga, Dinamo je nakon nešto manje od tri godine svladao najvećeg suparnika pred svojim navijačima

Pobjedom u najvećem hrvatskom derbiju, Dinamo je pokazao da je naslov zasluženo u njegovim rukama. Posebno ponosan može biti i trener Mario Kovačević, koji još nije izgubio u derbijima dok je na klupi Modrih.

'Pokazali smo na terenu zašto smo prvi i toliko bodova ispred Hajduka. Da smo htjeli, mogli smo još i pojačati, ali odmarali smo neke igrače za Kup. Žao mi je što nismo iskoristili neke prilike u koje smo došli, ali smo svejedno bili jako dobri. Jako sam zadovoljan, bitno je da smo dali dva gola, a najljepše je ovo na kraju. Da su naši navijači sretni i zadovoljni', rekao je Kovačević, te nastavio.

Veselim me da smo pobijedili, imali smo i puno prilika. Hajduku nismo dopustili da razvije svoju igru. Imali su tek one škarice Livaje. No, sretni smo. Čeka nas još ta utakmica u srijedu, protiv Rijeke.

O Zebiću.

Prezadovoljan sam Zebićem.Nisam sumnjao u njega. U glavi je 'jak'. Ne bojim se davati prilike mladim igračima, ali bilo nam je bitno da osvojimo prvenstvo. Mladi igrači dobit će još prilika, ali Zebić je odigrao kao da ima puno ovakvih utakmica. Imamo malo odmora do Kupa, ali ja neću kukati, znam da su neki treneri prije stalno kukali oko toga.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
DINAMO - HAJDUK

DINAMO - HAJDUK

Pogledajte zašto su hajdukovci tražili da se poništi Dinamov gol: VAR se nije mogao uključiti
derbi na maksimiru

derbi na maksimiru

Pogledajte kako je Hrvoje Vejić u samo dvije rečenice otkrio svu istinu o ovom Hajduku
DERBI NA MAKSIMIRU

DERBI NA MAKSIMIRU

Ovo se ne pamti! Torcida je nekako uspjela zapaliti Boysima glavni transparent, pogledajte kaos

najpopularnije

Još vijesti