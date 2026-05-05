Livaković potpisao za agenciju Andyja Bare. Evo kako je njegov novi menadžer komentirao glasine o transferu

S. M.

05.05.2026 u 15:33

Dominik Livaković Izvor: Cropix / Autor: Tom Dubravec
Dominik Livaković čeka ljetni prijelazni rok i potragu za novim klubom.

Livaković je u Dinamu na posudbi iz Fenerbahčea do kraja sezone, a na ljeto i nakon Svjetskog prvenstva razmatrat će opcije i odlučiti o nastavku karijere.

Fenerbahče ga se ne želi olako riješiti i nada se dobiti za njega veći dio od 6.65 milijuna eura, koliko ga je Dinamu platio u ljeto 2023. godine. Danas se pisalo o tome da za Livakovića postoji veliki interes Crystal Palacea i još nekih klubova i trenutačno je teško očekivati da će Dinamo uspjeti konkurirati tim ponudama i zadržati ga na duže vrijeme.

U međuvremenu je Livaković promijenio agenta. Od danas je igrač Niagare, agencije Andyja Bare, koji je nakon potpisivanja suradnje prokomentirao glasine o Livakovićevom transferu.

'Naravno da ima puno interesa jer je on golman svjetske klase. Međutim, u ovom trenutku o transferu niti pričamo niti razmišljamo jer je Dominik fokusiran na Dinamo i Svjetsko prvenstvo i ništa drugo. Kad dođe vrijeme za to, onda ćemo o tome razgovarati, ali trenutačno nema promjena', rekao je Bara.

Livaković ima ugovor s Fenerbahčeom do ljeta 2028. godine uz plaću od 2.5 milijuna eura po sezoni. Fenerbahče ga se želio riješiti ove zime jer je ljetos doveo Edersona i dao mu plaću od 12 milijuna eura godišnje.

No, Livaković je inzistirao na dolasku u Dinamo koji bi ga želio zadržati, ali će teško pobijediti u borbi s puno većim europskim klubovima...

