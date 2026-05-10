raskinuo s klubom

Bio je plaćen 85 milijuna eura i trebao je biti megazvijezda, a sad je bez ugovora

S. M.

10.05.2026 u 18:34

Darwin Nunez
Darwin Nunez Izvor: Profimedia / Autor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Al Hilal je objavio da je sporazumno raskinuo ugovor s Darwinom Nunezom (26).

Urugvajac je prošlog ljeta stigao iz Liverpoola za 53 milijuna eura te je u 24 nastupa zabio devet golova uz pet asistencija.

vezane vijesti

Iako je igrao solidno, Nunez je ove zime ostao bez prava nastupa za Al Hilal nakon što je u klub došao Karim Benzema. Budući da pravila lige nalažu da klubovi mogu imati samo deset stranaca, Nunez je postao višak i od 16. veljače nije odigrao nijednu utakmicu.

Mogao je igrati u azijskoj Ligi prvaka, ali i tu ga je trener izostavljao iz momčadi zbog čega mu je upitan postao i status u urugvajskoj reprezentaciji. Raskinuo je ugovor te je sad slobodan igrač.

Nunez je kao veliko pojačanje u ljeto 2022. stigao iz Benfice za 85 milijuna eura. Trebao je biti nova Liveproolova zvijezda i napadač za budućnost, ali nije opravdao uloženi novac te je otišao u Arabiju. Iz koje sad odlazi...

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
premier liga

premier liga

Arsenal nakon neviđene drame stigao na korak do naslova kojeg čeka 24 godine!
predivno

predivno

Kultni stadion se naklonio Vuškoviću: Pogledajte scene za naježiti se
kakav kralj

kakav kralj

Nakon današnjeg čuda Njemačka se klanja Luki Vuškoviću: Evo što pišu

najpopularnije

Još vijesti