Bio je plaćen 85 milijuna eura i trebao je biti megazvijezda, a sad je bez ugovora

Urugvajac je prošlog ljeta stigao iz Liverpoola za 53 milijuna eura te je u 24 nastupa zabio devet golova uz pet asistencija.

Iako je igrao solidno, Nunez je ove zime ostao bez prava nastupa za Al Hilal nakon što je u klub došao Karim Benzema. Budući da pravila lige nalažu da klubovi mogu imati samo deset stranaca, Nunez je postao višak i od 16. veljače nije odigrao nijednu utakmicu.

Mogao je igrati u azijskoj Ligi prvaka, ali i tu ga je trener izostavljao iz momčadi zbog čega mu je upitan postao i status u urugvajskoj reprezentaciji. Raskinuo je ugovor te je sad slobodan igrač.

Nunez je kao veliko pojačanje u ljeto 2022. stigao iz Benfice za 85 milijuna eura. Trebao je biti nova Liveproolova zvijezda i napadač za budućnost, ali nije opravdao uloženi novac te je otišao u Arabiju. Iz koje sad odlazi...