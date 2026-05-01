Nikola Šafarić zna kako srediti Bile: 'Hajduk nije u najboljem nizu...'

A u subotu ih u 33. kolu SHNL-a čeka novi veliki ispit. U prošlom su kolu izgubili 2:1 od Dinama na Maksimiru, a sutra će istrčati na Poljudu protiv Hajduka (18.45 sati, MAXSport, MAXtv, HDTV). Da, raspored ih nikako nije pomazio, ali ako netko zna kako uzeti bodove Hajduku, onda je to Nikola Šafarić!

Varaždin je i ove sezone hit momčad SuperSport HNL-a. Igrači trenera Nikole Šafarića drže treće mjesto i nastavljaju borbu za plasman u Europu sljedeće sezone.

Varaždin ove sezone od Hajduka nije izgubio, u rujnu je prvo pred svojim navijačima slavio 2:0, potom je u studenom na Poljudu odigrao 1:1, a na samom kraju veljače je ponovno u Varaždinu bilo 1:1.

'Čeka nas teška utakmica. Iako Hajduk nije u najboljem nizu, igraju bolje nego što njihovi rezultati pokazuju. Njihova publika će sigurno napraviti odličnu atmosferu i znamo što nas čeka, ali vjerujem da u Split idemo spremni', poručio je trener Nikola Šafarić.

Dodao je kako će domaćin sigurno od samog početka tražiti pobjedu te igrati agresivno, a na njegovoj je momčadi da odgovori na zahtjeve utakmice.

'Moramo biti čvrsti u duelu i kvalitetni u igri kako bismo preuzeli posjed. Ako želimo rezultat, moramo biti hrabri i odgovoriti na sve što utakmica nosi', istaknuo je Varaždinov trener.

Unatoč određenim problemima s izostancima, naglašava kako će na raspolaganju imati dovoljno rješenja.

'Nema Mamuta i Škaričića, dok su Jurić i Punčec počeli trenirati, ali vjerojatno neće biti spremni za nedjelju. Vidjet ćemo kakva će biti situacija s Bočkajem i Zelenikom, koji je sve bolje. U svakom slučaju, imamo dobru momčad i igrat će oni koji su maksimalno spremni', zaključio je Šafarić.

Utakmica 33. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige između Hajduka i Varaždina na rasporedu je u nedjelju u 18.45 sati (MAXSport, MAXtv, HDTV) na Poljudu.