Klub iz Dalmacije sanja iskorak: Nikad nisu igrali u 1. rangu, ali ambicije su velike

Klub prvaka powered by PSK novi je projekt na MAXSport televiziji koji je posvećen 'malim' klubovima iz raznih sportova. Na red je došao sinjski Junak!
Klub iz Cetinske krajine star je čak 110 godina. U njegovu dugu povijest stanu nebrojene priče, legende, događaji i uspomene. Junak je ogroman dio tamošnje zajednice, a to je očito na prvi pogled. O važnosti i veličini ovog kluba govorile su klupske legende, klupski predsjednik, kao i napadač Ante Vukušić, najpoznatiji po svojim briljantnim partijama u Hajduku. Svoj prostor dobio je i kultni KK Alkar.
Klub se trenutačno natječe u 4. rangu, ali ambicije su puno veće. Nedosanjani san je 1. rang, onaj u kojem se Junak nikada do sada nije natjecao.
Ipak, klupska ostavština govori za sebe. Samo neka imena koja su ponikla u Junaku su sljedeća: Leo Lemešić, Slaven Zambata, Goran Sablić, Mirko Hrgović, Ante Vukušić, Mario Tičinović...
Lokalni tereni i ljudi koji žive sport
U sklopu emisije Klub prvaka powered by PSK svakog mjeseca objavljivat će se jedna emisija u kojoj će biti četiri reportaže iz malih sportskih sredina. Klub prvaka vraća fokus na ono najvažnije; mjesta gdje sport stvarno živi. Na male klubove, lokalne terene i ljude koji svakodnevno ulažu vrijeme, trud i srce. Upravo tamo nastaju prve pobjede, ali i vrijednosti koje oblikuju buduće prvake – i kao sportaše i kao ljude.
Sve to i mnogo više, možete saznati u sjajnom prilogu na videozapisu ispod.