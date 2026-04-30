Klub iz Dalmacije sanja iskorak: Nikad nisu igrali u 1. rangu, ali ambicije su velike

Klub iz Cetinske krajine star je čak 110 godina. U njegovu dugu povijest stanu nebrojene priče, legende, događaji i uspomene. Junak je ogroman dio tamošnje zajednice, a to je očito na prvi pogled. O važnosti i veličini ovog kluba govorile su klupske legende, klupski predsjednik, kao i napadač Ante Vukušić , najpoznatiji po svojim briljantnim partijama u Hajduku. Svoj prostor dobio je i kultni KK Alkar.

Klub se trenutačno natječe u 4. rangu, ali ambicije su puno veće. Nedosanjani san je 1. rang, onaj u kojem se Junak nikada do sada nije natjecao.

Ipak, klupska ostavština govori za sebe. Samo neka imena koja su ponikla u Junaku su sljedeća: Leo Lemešić, Slaven Zambata, Goran Sablić, Mirko Hrgović, Ante Vukušić, Mario Tičinović...

Lokalni tereni i ljudi koji žive sport

U sklopu emisije Klub prvaka powered by PSK svakog mjeseca objavljivat će se jedna emisija u kojoj će biti četiri reportaže iz malih sportskih sredina. Klub prvaka vraća fokus na ono najvažnije; mjesta gdje sport stvarno živi. Na male klubove, lokalne terene i ljude koji svakodnevno ulažu vrijeme, trud i srce. Upravo tamo nastaju prve pobjede, ali i vrijednosti koje oblikuju buduće prvake – i kao sportaše i kao ljude.

