Garcia: Mi smo ispod europskih standarda u puno stvari

Dinamo je do pobjede došao golovima Bakrara u 22. i Belje u 65. minuti. Evo što je nakon utakmice na press konferenciji rekao Gonzalo Garcia.

Zašto je vaša momčad tako malo trčala i igrala s toliko malo želje?

Moguće. Mislim da je u prvom poluvremenu ritam utakmice generalno bio loš, ali je razlika u tome da su oni bili bolji na malom prostoru. Lakše su izlazili preko Mišića, tu su bili jako dobri, ali nisu imali toliko šansi u prvom dijelu. Fizički nismo baš najjača momčad u ligi.

18 bodova razlike je između vas i Dinama, je li to realno?

Ha, ne znam isto kao što nije realna razlika između nas i Rijeke. Dobra stvar je što smo već dugo vrijeme zacementirani na drugoj poziciji pa se možda teško motivirati za neke utakmice. Je li realno? Ne znam. Dinamo je pokazoa da je daleko najbolja momčad. Pobjeđuju kad igraju dobro, kad igraju loše i kad igraju osrednje. Realnost je da nismo dobili nijedan derbi.

Koliko će vam zadnje utakmice poslužiti za selekciju momčadi za sljedeće ljeto?

Vidjet ćemo. Sportski direktor će o tome odlučivati s nama unutar limita koje mi imamo. Tek je došao, radi u smjeru sljedeće sezone, a što će biti vidjet ćemo. Sigurno ima neke ideje pa ćemo vidjeti gdje će nas to odvesti.

Ritam utakmice je bio dosta spor, možda prespor za europske standarde?

Ritam nekad diktira protivnik i što on radi, ali i teren i igrači. Ako želimo igrati u Europi, nismo u europskim standardima u dosta stvari. Dinamo jest, jer je fizički vrlo dobar. Danas je bilo sporo, ritam je bio spor, ali Dinamo te ubije kad ubrza na malom prostoru, tu je jako dobar.

Mi imamo dosta mladih igrača, postoji kultura kako je momčad igrala prijašnjih sezona i to je teško mijenjati. Ali, da, moramo to napraviti. Ne samo mi, nego i ostali. Dinamo i možda Rijeka su tu dobri, ali nama i ostalima još nedostaje.

Je li vam nedostajao Krovinović?

Pa ne bih rekao. Mislim da nismo puno patili u prvom poluvremenu u tom pogledu, čak ni nakon što smo primili gol. Imali smo jako dobru šansu i u prvom i u drugom poluvremenu i nismo je iskoristili. Nestali smo nakon drugoga gola, a do tad smo bili OK.

Nakon drugoga gola smo nestali s terena.