Evo protiv koga Jakirović igra za prolaz u Premier ligu

Hull City je u posljednjem kolu s 2:1 pobijedio Norwich i nakon dramatičnog raspleta iskoristio kiks Wrexhama za osvajanje šestog mjesta i plasman u doigravanje. Već nekoliko minuta nakon utakmice stigla je i potvrda protivnika u polufinalu.

Millwall na putu prema snu

Jakirovićevu momčad u polufinalu čeka londonski Millwall, koji je u posljednjem kolu svladao Oxford United, ali je ostao kratak u borbi za drugo mjesto koje vodi izravno u Premier ligu.

Riječ je o klubu koji desetljećima čeka povratak u elitni rang. Millwall u najvišem razredu engleskog nogometa nije bio još od sezone 1989./1990., kada se igrala tadašnja Prva divizija.

Ni Hull nema svježeg iskustva Premier lige. 'Tigrovi' su posljednji put među elitom igrali u sezoni 2016./2017., što dodatno pojačava ulog cijelog dvoboja.

Poznat raspored: Sve vodi prema Wembleyju

Prva utakmica polufinala igrat će se 8. svibnja u Hullu, dok je uzvrat na rasporedu tjedan dana kasnije u Londonu.

Veliko finale doigravanja, koje tradicionalno odlučuje o posljednjem putniku u Premier ligu, igrat će se 25. svibnja na Wembleyju.

Jakirović je već napravio ogroman posao ulaskom u play-off, ali sada slijedi ono najteže - dvije utakmice koje odlučuju o sezoni i mogućem ulasku u najjaču ligu svijeta.