Šok za Kramarića: Nevjerojatno je što se danas dogodilo Hoffenheimu

S.Č./Hina

02.05.2026 u 17:49

Andrej Kramarić Izvor: Profimedia / Autor: Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia
U izravnoj borbi za plasman na pozicije koje iduće sezone vode prema Ligi prvaka nogometaši Hoffenheima i Stuttgarta su u Sinsheimu remizirali 3-3, a najbolji domaći igrač bio je hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić koji je dva puta zabio.

Prije međusobnog subotnjeg susreta ove su dvije momčadi imale po 57 bodova i Hoffenheim je na pladnju imao pobjedu i bijeg od Stuttgarta i Bayera. Vodio je domaćin s igračem više sve do 95. minute kada je primio treći gol.

Kramarić je i otvorio niz golova, u osmoj minuti. Tada se lopta nekako dokotrljala do druge vratnice, a tamo ju je dočekao Kramarić i precizno pospremio u mrežu.

Stuttgart je izjednačio u 20. minuti golom Fuhricha, ali samo tri minute kasnije opet je domaćin bio u prednosti nakon gola Tourea. Bila je to utakmica s brojnim prilikama, a golovi su nastavili pljuštati i u drugom dijelu. Opet je Kramarić bio glavna opasnost po Stuttgart te je hrvatski igrač u 49. pogodio za 3-1. Bio je to njegov 14. prvenstveni pogodak uz sezoni.

U igru se Stuttgart vratio u 64. minuti kada je Demirović smanjio na 2-3, ali gosti su se od možebitnog preokreta udaljili u 69. kada su ostali s igračem manje zbog isključenja Karazora. No, Hoffenheim nije uspio zabiti četvrti gol i riješiti dvojbe, ali je zato primio u 95. kada je Tomas postavio konačnih 3-3 za vrlo važan bod Stuttgarta.

Kramarić je igrao do sudačke nadoknade kada je zamijenjen.

Do 100. minute je posljednji na ljestvici Heidenheim vodio u Muenchenu kod prvaka Bayerna s 3-2, ali je ipak ostao bez pobjede koja bi povećala šansu da se domogne 16. mjesta i igra dodatne kvalifikacije za ostanak u ligi.

Zivzivadze u 22. i Dinkci u 31. su doveli Heidenheim u vodstvo 2-0 na Allianz Areni, ali je potom uzvratio Goretzka s dva pogotka za 2-2. Posebno je lijep bio prvi iz slobodnog udarca. Novi je pogodak za goste dao Zivzivadze u 76. minuti te su gosti vodili sve do stote, posljednje minute igre. Tada je njihov vratar Ramaj nespretno bio autor autogola i završilo je podjelom bodova 3-3 i razočaranjem gostujućeg sastava.

Hrvatski nogometaš Josip Stanišić je počeo utakmicu za Bayern te je zamijenjen u 46. minuti.

Hamburg je osigurao ostanak u ligi gostujućom pobjedom kod Eintrachta od 2-1. Svi su golovi postignuti u drugom dijelu, a Hamburg je pobijedio unatoč vodstvu domaćina od 48. minute kada je gol dao Uzun. Potom su za Hamburg pogađali Gronbaek u 51. i Vieira u 59. minuta. Nakon ozljede na terene se vratio Luka Vušković koji je za Hamburg zaigrao od 78. minute.

Augsburg je u gostima pobijedio Werder 3-1. Kade je zabio uvodna dva pogotka za goste, oba u prvom dijelu, dok je Werder nakon velike inicijative smanjio u 64. minuti golom Schmida. Hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić je u igru za Augsburg ušao u 36. minuti, a u 69. je postigao pogodak za 3-1 i potvrdu slavlja svoje momčadi.

Union Berlin i Koeln su odigrali 2-2 što bi i jednima i drugima trebalo biti dovoljno za nešto mirniju završnicu sezone i odmak od opasne zone ispadanja. Koeln je vodio 2-0 golovima Butlera u 33. i El Male u 61., ali su Berlinčani došli do boda nakon pogodaka Rothea u 73. i Burcua u 89. minuti.

Hrvatski nogometaš Josip Juranović za Union Berlin je igrao do 58. minute.

Posljednje tri utakmice na programu su u nedjelju, a igrat će St. Pauli - Mainz, Borussia (M) - Borussia (D) i Freiburg - Wolfsburg.

