Šok u Kataloniji: Velika zvijezda želi napustiti Barcu

S.Č.

02.05.2026 u 16:53

Olmo i Raphinha Izvor: Profimedia / Autor: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia
Barcelona bi ovog ljeta mogla ostati bez jednog od svojih najvažnijih ofenzivaca. Brazilski krilni napadač Raphinha, prema informacijama španjolskog Sporta, ozbiljno razmišlja o svojoj budućnosti u katalonskom klubu i nije siguran hoće li i sljedeće sezone nositi dres Barcelone.

Vijest je izazvala zabrinutost u klubu jer Raphinha ima važnu ulogu u momčadi i jedan je od igrača na koje stručni stožer ozbiljno računa u budućim planovima.

Prema navodima španjolskih medija, Brazilac je već obavijestio čelnike Barcelone da razmišlja o svim opcijama. Iako se ne radi o konačnoj odluci, sama činjenica da je otvorio pitanje odlaska izazvala je nemir na Camp Nouu.

Raphinha je proteklih sezona bio jedan od najopasnijih igrača Barcelone u napadu. Njegova brzina, prodornost i sposobnost stvaranja viška činili su ga važnim oružjem na desnom krilu, posebno u utakmicama u kojima je katalonskoj momčadi nedostajalo prostora i ideje u završnici.

Barcelona ga ne želi izgubiti

Iz Barcelone zasad ne žele ni razmišljati o scenariju u kojem Raphinha napušta klub. U klubu ga vide kao važan dio momčadi i igrača koji može imati veliku ulogu u sljedećoj sezoni.

No konačna odluka bit će na samom igraču. Raphinha će u narednom razdoblju morati odlučiti želi li nastaviti borbu za mjesto u Barceloni ili potražiti novi izazov izvan Camp Noua.

Za katalonski klub ovo je još jedna osjetljiva situacija uoči ljetnog prijelaznog roka. Barcelona posljednjih godina ionako prolazi kroz brojne promjene u svlačionici, a mogući odlazak igrača takvog profila dodatno bi zakomplicirao planove za novu sezonu.

Navijači su već počeli izražavati zabrinutost na društvenim mrežama, svjesni da bi eventualni rastanak s Raphinhom bio težak udarac za momčad.

Pred Barcelonom su dani odluke, a pitanje koje visi nad Camp Nouom sve je glasnije - ostaje li Raphinha ili se sprema veliki odlazak?

