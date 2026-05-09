Dion Drena Beljo: 'Reprezentacija? Izbornik Dalić je taj...'

Pred 22.000 gledatelja Dinamo je poveo u 22. minuti kada je za 1:0, nakon sjajne asistencije Mišića zabio Monsef Bakrar, dok je konačnih 2:0 u 65. minuti postavio, na asistenciju Lisice, Dion Drena Beljo, uvjerljivo najbolji strijelac prvenstva.

Bio je to Beljin 30. prvenstveni gol ove sezone, ujedno i gol zadnjme od SHNL klubova kojem do danas nije zabio.

'Hvala na čestitkama, važna pobjeda za klub, koja znači i nama i navijačima. Sretni smo zbog pobjede, ali fokus je već na Rijeci', rekao je Beljo, te se osvrnuo na činjenicu da sada ima svih devet klubova na listi onih kojima je zabijao.

'Napokon sam zabio i Hajduku, a mislim da sam im mogao zabiti još barem gol ili dva. Ali nekad je to tako, no nadam se da će se već nekada vratiti'.

Finale kupa?

Možemo očekivati nogometni spektakl. Igra se na lijepom stadionu, tribine će biti pune. I vjerujem da ćemo uz podršku naših navijača doći i do tog naslova.

Lovite i Eduardov rekord, od 34 postignuta gola u jednoj sezoni?

rekao bih da sam blizu, ali već sam govorio, ne forsiram ništa. Trudim se u svakoj utakmici napraviti pravu stvar, oto što mislim da u tom ternutku moram napraviti, a ne sebe gurati u prvi plan. Tako ću nastaviti i dalje. A ako dođe rekord, bit ću presretan.

Poziv u reprezentaciju?

Već sam govorio, izbornik Dalić će procijeiti jesam li zaslužio taj poziv. Na meni je da marljivo radim i dati najbolje od sebe na terenu.

Kako ste doživjeli Hajduk?

Hajduk ima jako puno kvalitetnih i mladih igrača, koji su ove sezone igrali lijep nogomet. Ali ovo danas nije bila jedna od boljih izvedbi. Dominirali smo veći dijelom utakmice i trebali pobijediti većom razlikom.

Zebić?

Meni on nije nikakvo iznenađenje, treniramo zajedno već neko vrijeme. Vidjelo se na treninzima da se radi o jako talentiranom igraču. Pun je samopouzdanja. Sretni smo zbog njega, a vjerujem da će kroz godine biti jedan od nositelja Dinamove igre.