Bayern tražio penal i crveni karton, ali sudački ekspert tvrdi: Sudac je bio u pravu

Bayern se u prvom poluvremenu dvoboja protiv PSG-a na Allianz Areni žestoko žalio na odluke portugalskog suca Joaa Pinheira. Njemački velikan smatrao je da su Parižani u dvije situacije igrali rukom, ali sudac ni u jednom slučaju nije pokazao na bijelu točku niti posegnuo za kartonom.

Kod rezultata 0:1 Bayern je tražio drugu žutu opomenu za Nuna Mendesa, koji je već bio javno opomenut. Portugalski branič igrao je rukom, no Pinheiro je procijenio da nema elemenata za kaznu te je umjesto toga dosudio raniji prekršaj Laimera.

'Sudac je svirao raniji prekršaj. A i kod mogućeg drugog žutog kartona bilo bi dvojbi jer se opomena pokazuje samo ako je zaustavljen obećavajući napad. U ovom slučaju igrač je išao prema aut-liniji', objasnio je Iturralde González, sudački analitičar SER-a i AS-a.

Bayern tražio penal

Slična situacija dogodila se nekoliko minuta kasnije, kada je Joao Neves igrao rukom u vlastitom kaznenom prostoru. Lopta ga je pogodila nakon što ju je pokušao izbiti njegov suigrač Vitinha, a igrači Bayerna odmah su burno tražili jedanaesterac.

Pinheiro je i tada samo odmahnuo rukom i pustio igru, a Iturralde smatra da je portugalski sudac donio ispravnu odluku.

'Nije riječ o kažnjivom igranju rukom jer je lopta došla nakon izbijanja suigrača. Jedini način da se to sankcionira bio bi da je ruka bila ta koja je aktivno dotaknula loptu', poručio je Iturralde.