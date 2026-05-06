Toni Kroos brutalno o najvećoj zvijezdi Reala: 'Ovo više nije momčad'

Sada se oglasio i Toni Kroos - čovjek koji savršeno zna kako Real izgleda kada je stabilan, posložen i pobjednički. I nije birao riječi.

Kroos: ‘Sve se promijenilo dolaskom Mbappea’

'Budimo iskreni. Ova situacija nije počela Mbappeovim dolaskom, nego ranije. Real ga je nekoliko puta pokušao dovesti i svaki put je bio odbijen. Kada se to ponavlja, ljudi počinju propitivati namjere. Izvana je izgledalo kao da se Real koristi kao sredstvo za dobivanje boljih ugovora negdje drugdje. Sada kada je Mbappe konačno tu, umjesto napretka pojavili su se novi problemi', rekao je Kroos.

Nijemac je posebno naglasio da Real više ne djeluje kao uravnotežena momčad.

'Real Madrid je već bio funkcionalna momčad, sa strukturom, kemijom i igračima koji su znali svoje uloge. Kada dođe igrač poput Mbappea, sve se mijenja. Ne uvijek nabolje. Na terenu to ne izgleda uvijek prirodno. Uloga devetke mu ne odgovara potpuno, a kada ključni igrači zauzimaju slične pozicije, momčad gubi ravnotežu'.

‘Talent nije dovoljan’

Kroos smatra da problem nije samo u kvaliteti, nego u narušenom sustavu.

'U vrhunskom nogometu odlučuju detalji. Mala neravnoteža može utjecati na sve', poručio je.

Zatim je govorio i o atmosferi izvan terena.

'Osjeća se napetost. Kada nema rezultata, ljudi počinju pričati, navijači reagiraju, mediji reagiraju, a i unutar svlačionice nešto se može promijeniti. To je normalno u klubu poput Reala'.

Za kraj je poslao najjasniju poruku:

'Kada dođe novi igrač, može izazvati podjele, ne zbog kvalitete, nego zbog utjecaja na grupu. Već smo vidjeli velike transfere koji su bili promašaji. Talent nikada nije dovoljan. Ako nema ravnoteže, stvari lako krenu po zlu. Realu nisu potrebni samo sjajni igrači, nego jedinstvo i sustav u koji se svi uklapaju. Bez toga, ni najpoznatija imena neće riješiti problem'.

Real je već ispao iz Lige prvaka, u La Ligi je gotovo izgubio utrku s Barcelonom, a pred klubom je ljeto velikih odluka. Kroosove riječi samo su dodatno potvrdile ono što se u Madridu sve glasnije osjeća - problem više nije samo rezultat, nego svlačionica.