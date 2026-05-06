Spektakl je krenuo! PSG zabio već u trećoj minuti, luda nam noć slijedi

Sponzor rubrike
Sponzor rubrike
Bayern: Neuer - Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić - Pavlović, Kimmich - Diaz, Musiala, Olise - Kane
PSG: Safonov - Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Zaïre-Emery - Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves - Kvaratskhelia, Dembélé, Doué
-
12'
Sve češće napada Bayern i traži put do gola PSG-a.
-
11'
Umalo je sada Musiala proigrao Kanea koji bi bio sam pred golom Safonova, no Englez nije uspio do lopte.
-
8'
Ružan prekršaj Mendesa nad Oliseom. Probao je krilni napadač Bayerna proći po desnoj strani, a Mendes ga udara po peti i dobiva žuti karton.
-
3'
Opet je fenomenalno projurio lijevom stranom Kvaratshkelia koji je u sredini našao Dembele koji zabija prvi gol na utakmici. Kakva će ovo biti noć!
-
3'
GOOOOL! Nastavljamo gdje smo stali s golijadom. Dembele je zabio za 1:0.
-
1'
Utakmica je počela!