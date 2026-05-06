Spektakl između Arsenala i PSG-a: Evo kada je finale Lige prvaka

Nakon pariškog spektakla sa čak devet golova i trijumfa PSG-a s 5:4, uzvrat je ipak donio čvršći nogomet s daleko manje golova i prigoda. PSG je poveo u trećoj minuti golom Ousmanea Dembelea , a izjednačio je Harry Kane u četvrtoj minuti nadoknade.

PSG će u finalu, 30. svibnja na Puškaš Areni u Budimpešti igrati protiv Arsenala koji je u utorak u Londonu pobijedio Atletico Madrid s 1:0 nakon što je prvi susret završio 1:1. Susret će se za razliku od prijašnjih godina umjesto od 21, igrati od 18 sati.

PSG je izborio svoje treće finale, a jedinu titulu pariški sastav je osvojio lani, dok je 2020. izgubio od Bayerna. S druge strane Arsenal je izborio drugi nastup u finalu Lige prvaka u svojoj povijesti. Premijernu finalnu utakmicu londonska je momčad odigrala 2006. godine kada je poražena od Barcelone.