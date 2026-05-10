Pogledajte bizarne scene pred El Clasico: Navijači Barce gađali autobus s igračima Barcelone

Prema pisanju španjolskih medija, dio navijača Barcelone izazvao je incident ispred stadiona nakon što su, uvjereni da dolazi autobus Real Madrida, počeli bacati kamenje prema vozilu koje se približavalo.

Problem je bio u tome što to nije bio autobus Reala. Bila je to Barcelona.

Šok kada su shvatili što su napravili

Umjesto provokacije upućene najvećem rivalu, uslijedio je potpuni šok kada je postalo jasno da su navijači gađali autobus vlastite momčadi.

Incident je brzo izazvao kaos i zbunjenost, a društvene mreže odmah su se zapalile komentarima i snimkama koje kruže Španjolskom.

Dio navijača reagirao je ljutito zbog ozbiljnog sigurnosnog propusta, dok su drugi cijelu situaciju dočekali s nevjericom i sarkazmom.