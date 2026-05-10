Pogledajte bizarne scene pred El Clasico: Navijači Barce gađali autobus s igračima Barcelone

Nevjerojatne i pomalo bizarne scene stižu iz Španjolske uoči velikog El Clasica između Barcelone i Real Madrida.
Prema pisanju španjolskih medija, dio navijača Barcelone izazvao je incident ispred stadiona nakon što su, uvjereni da dolazi autobus Real Madrida, počeli bacati kamenje prema vozilu koje se približavalo.
Problem je bio u tome što to nije bio autobus Reala. Bila je to Barcelona.
Šok kada su shvatili što su napravili
Umjesto provokacije upućene najvećem rivalu, uslijedio je potpuni šok kada je postalo jasno da su navijači gađali autobus vlastite momčadi.
Incident je brzo izazvao kaos i zbunjenost, a društvene mreže odmah su se zapalile komentarima i snimkama koje kruže Španjolskom.
Dio navijača reagirao je ljutito zbog ozbiljnog sigurnosnog propusta, dok su drugi cijelu situaciju dočekali s nevjericom i sarkazmom.
El Clasico pod ogromnim pritiskom
Sve se dogodilo samo nekoliko sati prije utakmice koja Barceloni može donijeti naslov prvaka Španjolske.
Kataloncima je protiv Reala dovoljan i bod kako bi matematički osigurali titulu, zbog čega je atmosfera u gradu od jutra bila na rubu eksplozije.
Španjolski mediji sada navode kako bi klub i policija mogli pokrenuti istragu o cijelom incidentu, koji se već opisuje kao jedan od bizarnijih u posljednje vrijeme.
U Španjolskoj se ovakve scene ne viđaju često. A još rjeđe se događa da navijači greškom napadnu - vlastiti autobus.